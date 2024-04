مصنف:ع۔ غ۔ جانباز

قسط:92

Fidget Your Way Fit

اِس چیز کے شواہد موجود ہیں کہ درمیانے یا تیز ورزش اگر5 دن کی جائے تو بہتر نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ لیکن یادر ہے کہ اگر تم اپنا زیادہ وقت بیٹھ کر کام کرتے گزاروگے تو پھر بھی تمہاری صحت کو خطرات درکار ہونگے، بے قرار، بے چین، گھبرا یا ہوا۔ بے آرامیMitchel Fidgeting کا کہنا ہے کہ قطع نظر اسکے کہ آپ کتنا وقت دن میں بیٹھ کر گزارتے ہیں۔ اس میں اگر آپ وقفے دیتے رہیں تو تمہیں ہارٹ اٹیک اور شوگر کی بیماری سے بچاؤ ہو سکتا ہے۔ Dietitation and Exercise Physiologist Gabrielle Maston کا کہنا ہے کہ ہماری انرجی کی ساٹھ 60فی صد ضرورت Basal Metabolic Rates طریقے سے رہنے سے حاصل ہوتی ہے۔ 10 فی صد خوراک کے نظام ہضم سے،10فی صد سٹرکچرل ایکٹویٹی اور باقی 20فی صد بہت ہلکی پھلکی ہلکے لیول کی activity سے جسے ہم NEAT کہتے ہیں۔

نیشنل ہارٹ فاؤنڈیشن آسٹریلیا کے Dr Dylan Cliff کا کہنا ہے کہ 30 منٹ کی روزانہ ورزش آدمی کی 3 فی صد کے قریب بنتی ہے اُس کے جاگنے کے دورانیہ سے، سواِس طرح 95 فی صد وقت کام کرنے۔ چلنے پھرنے کیلئے بچنا ہے۔

NEAT Activity کی خوبصورتی یہ ہے کہ اسے جیسے fidgeting کہ اُس کو، اُن کو روزمرہ زندگی میں جائز مقام دیا جائے۔ اپنی ٹانگوں کو ڈیسک کے نیچے ہلاتے رہنا۔ جب فون آئے تو کھڑے ہو کر سننااور قطار میں کھڑے بھی حرکت کرتے رہنا۔لیکن جو کام دیا ہوا ہے اس مت چھوڑدیں۔

یہ چھوٹے چھوٹے gains ایک بڑا نتیجہ دے سکتے ہیں Melbourne's baker IDI Professer David Dunstan Heart and diabetese Institute کا کہنا ہے کہ بہت ضروری یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ لوگ لگاتار 10گھنٹے روزانہ بیٹھے کام کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا وقت ہے جس میں ہماری بہت کم انرجی صرف ہوتی ہے۔ لیکن اگر جاگنے کے 16 گھنٹوں میں اگر (پروگرام کے مطابق) چلنے اور کھڑے ہونے کے اوقات انرجی کے صرف ہونے کو جمع کر یں تو اچھا خاصا فائدہ ہو سکتا ہے۔

Levin Rereach نے معلوم کیا کہ موٹے آدمی پتلے آدمیوں کی نسبت اڑھائی گھنٹے روزانہ سے زیادہ بے حس و حرکت بیٹھے رہتے ہیں۔لیکن اگر اِسی ٹائم کو حرکات و سکنات میں گزاریں تو 350 کیلوریز روزانہ برن کی جاسکتی ہیں۔ اپنے طرز عمل میں ان آسان سی تبدیلیوں سے اور سٹرکچرڈ ایکسرسائیزیزکو بڑھانے سے NEAT کو بڑھایا جا سکتا ہے۔

کوئینز لینڈ یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی کے تحقیق کرنے والوں نے یہ معلوم کیا کہ تیز چلنے سے NEAT بڑھ جاتی ہے۔ایکسرسائز کے3 دن بعد maston کا کہنا ہے کہ کیلوریز کی مقدار جو NEAT Activity سے برن ہوتی ہیں۔ ایک آدمی کے BM1, genetics, level of Fitness, gender and age پر منحصر ہے 2000 کیلوریز تک NEAT گھٹتی بڑھتی ہے مختلف لوگوں کے درمیان۔ اس لیے یہ مشکل ہے کہ پوری پوری فگرنہیں دی جاسکتی۔ اندازہ لگایا گیا ہے کہ Gum Chewing ایک گھنٹے میں 11کیلوریز برن کرتی ہیں۔ اور ہنستے، کھڑے رہتے فون سنتے 1گھنٹے میں 5 کیلوریز برن کرتی ہیں۔

نوٹ: یہ کتاب ”بُک ہوم“ نے شائع کی ہے۔ ادارے کا مصنف کی آراء سے متفق ہونا ضروری نہیں۔(جملہ حقوق محفوظ ہیں)