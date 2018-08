میکسیکو میں مسافر طیارہ گر کر تباہ، 85 افراد زخمی، بروقت ہنگامی انخلاکے دروازے کھلنے کے باعث کوئی جانی نقصان نہیں ہوا

میکسیکو سٹی (ڈیلی پاکستان آن لائن) وسطی امریکی ملک میکسیکو میں مسافرطیارہ گرکرتباہ ہوگیا جس کے نتیجے میں 85 افراد زخمی ہوگئے جن میں سے دو کی حالت تشویشناک ہے، خوش قسمتی سے اس حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ۔ مسافروں کا کہنا ہے کہ طیارہ سیدھا زمین پر گرا اور اس سے پہلے کہ اس میں آگ لگتی اس کے ہنگامی انخلا کے دروازے کھل گئے جس کے باعث اکثر مسافر بحفاظت طیارے سے نکلنے میں کامیاب ہوگئے۔

غیرملکی میڈیا کے مطابق ایرومیکسیکو نامی فضائی کمپنی کی پروازاے ایم 2431 ڈورنگو سے دارالحکومت میکسیکو سٹی جارہی تھی، طیارہ اڑان بھرنے کے 5 منٹ بعد ایئر پورٹ سے محض 10 کلومیٹر کے فاصلے پر گر گیا۔ میکسیکو کے حکام کا کہنا ہے کہ حادثے کا شکار ہونے والے طیارے میں 97 مسافروں اور عملے سمیت 103افراد سوارتھے۔ حادثہ ہوتے ہی امدادی ٹیمیں فوری طور پر جائے حادثہ پر پہنچ گئیں اور طیارے میں لگنے والی آگ پر قابو پالیا ۔

