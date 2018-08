آرمی چیف کی زیرصدارت کور کمانڈرز کانفرنس، انتخابی عمل میں شرکت پر قوم کا شکریہ، دہشتگردی کیخلاف کاوشیں جاری رکھنے کی ہدایت

راولپنڈی (ڈیلی پاکستان آن لائن)کور کمانڈرز نے انتخابی عمل میں شرکت،مسلح افواج کی سپورٹ پرپاکستان کی بہادرعوام کاشکریہ اداکیا گیااور آرمی چیف نے ہدایت کی کہ عسکریت پسندی کے خاتمے کے لیے کاوشیں جاری رکھی جائیں ۔

پاک فوج کے محکمہ تعلقات عامہ ’آئی ایس پی آر‘ کے مطابق آرمی چیف جنرل قمرجاویدباجوہ کی سربراہی میں کورکمانڈرزکانفرنس ہوئی جس دوران ملک کی اندرونی اور خطے کی سیکیورٹی صورتحال پرتبادلہ خیال کیا گیا اور انتخابی عمل میں شرکت،مسلح افواج کی سپورٹ پرپاکستان کی بہادرعوام کاشکریہ بھی اداکیا گیااور انتخابی عمل کے دوران شہید و زخمی ہونےوالوں کو خراج تحسین پیش کیاگیا۔

آئی ایس پی آر کا مزید کہنا تھا کہ جی ایچ کیو میں ہونیوالی کورکمانڈر کانفرنس میں آرمی چیف نے الیکشن میں پاک فوج کی خدمات پر اظہارتشکرکیااورالیکشن کمیشن کی مدد پر فیلڈ فارمیشنزاورآرمی الیکشن سپورٹ سینٹر کو بھی سراہا۔ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے کورکمانڈرز کو ہدایت کی ہے کہ دہشتگردی اور عسکریت پسندی کیخلاف اپنی کاوشیں جاری رکھیںجبکہ افغانستان کیساتھ فوجی سطح پر معاملات پر بھی اطمینان کا اظہار کیاگیا۔

