وی لَوّیو فاؤنڈیشن اور سُندس فاؤنڈیشن کابلڈ کیمپ کا اہتمام وی لَوّیو فاؤنڈیشن اور سُندس فاؤنڈیشن کابلڈ کیمپ کا اہتمام

لاہور(پ ر)بین الا قوامی این جی او " وی لَوّیو فاؤنڈیشن" (We Love You Foundation) اور سُندس فاؤنڈیشن کے اشتراک سے خون کے عطیات دینے کا اہتمام کیا گیا خون کے عطیات کے حصول کے لئے لگائے گئے کیمپ میں آنے والوں نے بڑھ چڑھ کر خون کے عطیات دئیے۔اس موقع پر " وی لَوّیو فاؤنڈیشن" کی " چئیر و مین زانگ گِل جا" نے تین سو بائیس خون کے عطیات کا اہتمام کیا اس تقریب میں مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات نے بھی شرکت کی جبکہ سُندس فاؤنڈیشن کی طرف سے ڈائریکٹر خالد عباس ڈار نے " وی لَوّیو فاؤنڈیشن" (We Love You Foundation)کے رضا کاروں کا تہہ دِل سے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اس این جی او نے اپنے نام کی لاج رکھ لی اور ان سب نے خون کے بے لوث عطیات دے کر ثابت کر دیا کہ یہ این جی او تھیلیسیمیا اور ہیمو فیلیا سے متاثرہ بچوں سے پیار کرتے ہیں اور یہی پیار کا جذبہ انہیں یہاں کھینچ لایا ہے۔ و ی لَوّیو فاؤنڈیشن کی خاتون عہدیدار سو زانہ نے کہا کہ ہماری طرف سے دئیے گئے خون کے عطیات ہمارے وہ جذبات ہیں جو ہم ان بچوں کے لئے اپنے دلوں میں رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ خون کے عطیات یقینا قیمتی انسانی جانوں کو بچانے کے لئے سنگ میل کا درجہ رکھتے ہیں۔ آئندہ بھی جب ان بچوں کو ہماری ضرورت پڑے گی ہماری فاؤنڈیشن ان کی مدد کے لئے حاضر ہوگی۔

آخر میں " وی لَوّیو فاؤنڈیشن" (We Love You Foundation) کے اغراض و مقاصد کے بارے میں تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ

انٹرنیشنل " وی لَوّیو فاؤنڈیشن" (We Love You Foundation) ایک گلوبل ویلفیئر آرگنائزیشن ہے جوماں کے دِل کی طرح تمام انسانیت کو ایک خاندان بناتی،زمین کو صحت مند اور پُر اُمید مستقبل پانے کا عزم دیتی ہے۔یہ فاؤنڈیشن اقوامِ متحدہ کے ذیلی ادارے ڈیپارٹمنٹ آف گلوبل کمیونیکیشن(UNDGC) کیساتھ مِل کر "Save the World"پراجیکٹ کر رہی ہے۔بے غرضانہ سرگرمیوں کیلئے مختلف ممالک،تنظیمیں اور اقوامِ متحدہ میں خراج تحسین اور اِس کے لئے اعزازات بھی دیتے ہیں۔یہ فاؤنڈیشن رضا کارانہ سرگرمیو ں کیلئے اعلیٰ امریکی صدارتی اعزاز،یورپی ماحولیاتی سِلور اعزاز،گرین ایپل ایوارڈ، پیرو میں منسٹر ایوارڈاور کوریا میں مشہور اعلیٰ تمغہ حاصل کر چکی ہے۔

مزید : کامرس