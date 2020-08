" میں غنڈوں کی تائی ہوں اور اپنے بوائے فرینڈ سے کہتی ہوں کہ ۔۔۔ " سشانت سنگھ کی گرل فرینڈ ریا چکروتی کی شرمناک اعترافی ویڈیو وائرل

ممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) آنجہانی اداکار سشانت سنگھ راجپوت کے والد کی جانب سے ان کی گرل فرینڈ ریا چکروتی کے خلاف مقدمہ درج کرایا گیا ہے جس میں انہوں نے الزام عائد کیا ہے کہ ریا چکروتی اپنے خاندان کے ساتھ مل کر ان کے بیٹے کو بلیک میل کررہی تھیں۔ سشانت کے والد کے اس دعویٰ کی تصدیق اب ایک وائرل ویڈیو سے ہورہی ہے جس میں ریا چکروتی بتاتی ہے کہ وہ کس طرح سے سشانت کو قابو کرتی ہیں۔

سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں دیکھا جاسکتا ہے کہ ریا چکروتی ممبئی کے غنڈوں کی زبان میں بات کر رہی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ان کا بوائے فرینڈ غنڈہ ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتہ کہ میں غنڈوں کی تائی ہوں۔ تائی جو ہوتی ہے وہ غنڈوں سے غنڈہ گردی کراتی ہے۔

ریا چکروتی نے کہا کہ وہ اپنے بوائے فرینڈ سے کہتی ہے، ادھر آرے چھوکرے، وہ گلی میں پروڈیوسر ہے اس سے ہفتہ مانگ کے لا، وہ لے کے آتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ وہ ڈان ہے لیکن اصل ڈان تو اس کے اوپر ہے جس کو وہ ٹال نہیں سکتا۔

See The real face of #RheaChakroborty who is accepting that I am real Goonda and how her goons work.@KanganaTeam #SushantDeathMystery #SushantConspiracy pic.twitter.com/1sowUYnluJ