کیا صبا قمر نے گلوکار بلال سعید سے شادی کرلی؟ تصاویر نے تہلکہ مچادیا کیا صبا قمر نے گلوکار بلال سعید سے شادی کرلی؟ تصاویر نے تہلکہ مچادیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) اداکارہ صبا قمر اور گلوکار بلال سعید کی سامنے آنے والی کچھ تصاویر نے یہ تاثر دیا ہے کہ شاید دونوں نے شادی کرلی ہے۔

صبا قمر نے انسٹاگرام پر بلال سعید کے ساتھ ایک تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا "قبول ہے"

بلال سعید نے بھی یہی تصویر شیئر کی جس میں دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام رکھا ہے اورسامنے ایک مسجد نظر آرہی ہے۔ بلال سعید کی پوسٹ پر اداکارہ و ماڈل نادیہ حسین نے تبصرہ کرتے ہوئے جوڑے کو مبارکباد دی اور امید ظاہر کی کہ وہ اس تصویر کو غلط نہیں سمجھیں بلکہ ٹھیک مبارکباد دی ہے۔

ایک اور پوسٹ میں بلال سعید نے صبا قمر کے ساتھ تصویر شیئر کرتے ہوئے مداحوں کو عید مبارک دی۔ انہوں نے انگریزی زبان کے جس انداز کو مبارکباد کیلئے منتخب کیا ہے وہ عمومی طور پر کسی فیملی کی جانب سے دوسرے افراد کو مبارکباد دینے کا طریقہ ہے۔ (Eid Mubarak from us to you all ❤️)

بلال سعید نے اپنی انسٹاگرام سٹوری پر ایسی 2 پوسٹیں شیئر کیں جن میں انہیں اس مبینہ بندھن میں بندھ جانے پر مبارکباد دی گئی ہے۔