سشانت سنگھ کی خود کشی، مقدمہ درج ہونے کے بعد غائب ہونے والی گرل فرینڈ ریا چکروتی میدان میں آگئیں

ممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) آنجہانی اداکار سشانت سنگھ راجپوت کے والد کی جانب سے درج کرائے جانے والے مقدمے کے بعد غائب ہونے والی اداکارہ ریا چکروتی میدان میں آگئیں۔

ریا چکروتی نے خود کے خلاف سشانت کے والد کی جانب سے درج کرائے جانے والے مقدمے کے حوالے سے ویڈیو پیغام جاری کیا ہے۔ ریا نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ وہ اپنی قانونی ٹیم کی وجہ سے خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ انہیں قانون پر پورا بھروسہ ہے، اور وہ اس بات پر یقین رکھتی ہیں کہ سچ باہر آکر رہے گا۔

خیال رہے کہ سشانت سنگھ کے والد نے پٹنہ میں اداکار کی گرل فرینڈ اور بالی ووڈ اداکارہ ریاچکروتی، ان کی ماں سندھیا چکروتی، والد اندرجیت چکرورتی اور ان کے بھائی شووک سمیت چھ لوگوں کے خلاف ایف آئی آر درج کرائی تھی۔ مقدمے کی تفتیش کیلئے بہار کی پولیس مہاراشٹر پہنچی تو ریا چکروتی منظر عام سے غائب ہوگئی تھیں۔

#WATCH: Rhea Chakraborty releases video on #SushantSinghRajputDeathCase.

She says, "I've immense faith in God & the judiciary. I believe that I'll get justice...Satyameva Jayate. The truth shall prevail." pic.twitter.com/Fq1pNM5uaP