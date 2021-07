طالبان نے افغانستان کے تین بڑے شہروں کا محاصرہ کرلیا، شدید لڑائی جاری

کابل (ڈیلی پاکستان آن لائن) طالبان کی جانب سے افغانستان کے تین اہم ترین شہروں کا محاصرہ کرلیا گیا ہے۔ ان شہروں میں ہرات، لشکر گاہ اور قندھار شامل ہیں جن کے قبضے کیلئے طالبان اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان شدید جنگ جاری ہے۔

بی بی سی کے مطابق لشکر گاہ میں طالبان جنگجو گورنر ہاؤس سے چند سو میٹر کی دوری پر پہنچ گئے تھے تاہم ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب انہیں حکومتی سیکیورٹی فورسز نے پیچھے دھکیل دیا۔ حالیہ کچھ دنوں کے دوران طالبان کی لشکر گاہ پر قبضے کی یہ دوسری کوشش ہے۔

دوسری جانب قندھار کے قبضے کیلئے بھی شدید لڑائی جاری ہے۔ ایک رہائشی کا کہنا ہے کہ اس وقت قندھار کی جو حالت ہے وہ گزشتہ 20 برس کی بد ترین ہے۔ رکن اسمبلی گل احمد کمین کا کہنا ہے کہ قندھار کو فتح کرکے طالبان اسے اپنا عارضی دارالحکومت بنانا چاہتے ہیں اور اگر یہ شہر طالبان کے قبضے میں چلا گیا تو پھر خطے کے پانچ سے چھ صوبے طالبان کی جھولی میں جا گریں گے۔

معاشی طور پر اہم شہر ہرات میں طالبان جنگجو جنوب کی طرف سے داخل ہو رہے ہیں۔ اس وقت ہرات میں پانچ مختلف مقامات پر جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ یہاں جماعت اسلامی کے کمانڈر اسماعیل خان نے گزشتہ دنوں طالبان کے خلاف جہاد کا اعلان کیا تھا تاہم طالبان کی آمد پر وہ شہر سے اپنے جنگجوؤں کے ہمراہ پیدل فرار ہوگئے جس کی ویڈیو منظر عام پر آچکی ہے۔

#Breaking : After #Taliban attack on Herat capital city commander #Ismail_khan fled from #Herat city to airport and trying to go Kabul. pic.twitter.com/Aq6FWSWOnt