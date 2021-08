پاکستان میں کورونا ویکسی نیشن 3کروڑ سے تجاوز کرگئی

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن ) وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور سربراہ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سنٹر(این سی او سی ) نے کہا ہے کہ پاکستان میں تین کروڑ لوگو ں کو کورونا سے بچاﺅ کے لئے ویکسین لگائی جاچکی ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پرا پنے ایک پیغام میں اسد عمرکا کہنا تھا کہ ملک میں پہلی ایک کروڑ ڈوزز 113،دوسری 28جبکہ تیسری 16 دن میں لگائی گئی ہیں۔ ویکسین لگوانے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔

وفاقی وزیر نے مزید کہا کہ اس ہفتے کے تمام چھ دن ایک ریکارڈتھے،کل نو لاکھ 34 ہزارافرادکی ویکسی نیشن کی گئی جبکہ گزشتہ چھ دنوں میں 50 لاکھ ویکسی نیشن کی گئیں۔

Pakistan has crossed 3 crore vaccinations. The first crore took 113 days. The second 28 days and the 3rd only 16 days. Pace has rapidly increased. All 6 days this week were a record. 9 lakh 34 thousand vaccinations yesterday . In last 6 days 5 million vaccinations were done.