گلوکار شہزاد رائے کو ٹویٹر پر نوجوان لڑکی کی جانب سے انوکھے انداز میں شادی کی پیشکش ، آگے سے کیا جواب ملا ؟ دلچسپ مکالمہ گلوکار شہزاد رائے کو ٹویٹر پر نوجوان لڑکی کی جانب سے انوکھے انداز میں شادی کی ...

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان کے مقبول گلوکار شہزاد رائے کو ایک مداح کی جانب سے شادی کی انتہائی دلچسپ پیشکش کی گئی ہے۔

شہزاد رائے کی جانب سے ٹوئٹر پر ایک پوسٹ شیئر کی گئی جس میں انہوں نے مٹھائی اور گرین ٹی کی تصاویر بھی شیئر کیں،گلوکار نے کیپشن میں لکھا کہ گرین ٹی کو مٹھائی پر ترجیح دینی چاہیے کیونکہ زندگی میں جو تھوڑی خوشی مِل سکتی تھی وہ بھی نا ملے۔

One must always prefer green tea over mithaee, kyoonkay zindagi mein jo thori khushi mil sakti thi, wo bhi na milay pic.twitter.com/iy7qDu5wGw

— Shehzad Roy (@ShehzadRoy) July 31, 2021

گلوکار کے اس ٹوئٹ پر مداحوں کے تبصروں کا انبار لگ گیا لیکن ایک خاتون مداح نے ایسا کمنٹ کیا جو وائرل ہوگیا۔ثنا خان نامی صارف نے گلوکار کو شادی کی پیشکش کرتے ہوئے لکھا کہ مجھ سے شادی کرلیں، میں روز آپ کو اپنے خون سے گرین ٹی بنا کر دوں گی۔

صارف کی اس ٹوئٹ پر شہزاد نے مزاحیہ انداز میں ردعمل کا اظہار کیا اور کہا کہ برائے مہربانی ایسی باتیں نا کریں، لوگ مجھے ویمپائر کہنے لگیں گے۔خاتون نے اس پر کہا کہ اب جواب دے دیا ہے تو شادی بھی کر لیتے ہیں۔

ab reply dediya hai tou shaadi bhi karlete hain???????????????????????? — Sana Khan (@sanaistired) July 31, 2021