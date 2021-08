مہوش حیات نے حکومتی کارکردگی بارے سوال پر تنقید کرنے والوں کوجواب دے دیا 

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن ) پاکستان کی ناموراور ایوارڈ یافتہ اداکار ہ مہوش حیات نے کہا ہے کہ کوئی گالیاں دے کر مجھے جمہوری حق استعمال کرنے سے نہیں روک سکتا ۔

سماجی رابطے کی سائٹ ٹوئٹر پر مہوش حیات نے اپنے سابقہ بیان سے متعلق وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ میں نے حکومت کے خلاف کچھ نہیں کہا تھا، ہم جمہوری ملک میں رہتے ہیں جہاں مجھ سمیت ہر شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اقتدار میں موجود افراد کا احتساب کرے۔

مہوش حیات نے کہا کہ مجھے گالیاں دے کریا برے ناموں سے پکارکر آپ میرا جمہوری حق استعمال کرنے سے نہیں روک سکتے، یہ تمام چیزیں آپ ہی کے گندے ذہن کی عکاسی کرتی ہیں۔

Though I did not say anything against the govt, we live in a democracy & it’s the right of every citizen including myself to hold those in power accountable. Calling me names like slut & whore won’t stop me frm practicing my democratic right.Just reflects on your own filthy minds