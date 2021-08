ناصر خان جان کی شادی کی تیاریاں، سسرال سے آئے فرنیچر کی تصویر شیئر کردی

پشاور (ڈیلی پاکستان آن لائن) سوشل میڈیا سٹار ناصر خان جان کی شادی کی تیاریاں حتمی مراحل میں داخل ہوگئیں۔

ناصر خان جان نے سوشل میڈیا پر سسرال سے آئے ہوئے جہیز کی تصویر شیئر کی ہے ۔ "آخر کار سسرال سے فرنیچر آگیا، دوستو میں تیار ہوں۔"

کچھ روز پہلے انہوں نے میرج ہال کی بھی تصویر شیئر کی تھی اور اپنے تمام فالورز کو شادی میں شرکت کی دعوت دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ صرف مہنگے تحائف ہی قبول کریں گے۔

ناصر خان جان واقعی شادی کے بندھن میں بندھنے جا رہے ہیں یا ان کی طرف سے یہ مذاق کیا گیا ہے یہ تو ایک آدھ دن میں واضح ہوجائے گا تاہم سوشل میڈیا صارفین ان کے سسرال سے جہیز لینے کے فیصلے پر نالاں ہیں۔ ان کے فالورز کا کہنا ہے کہ انہیں جہیز نہ لے کر مثال قائم کرنی چاہیے تھی۔

Finally furniture arrived from in laws . And I'm ready guys pic.twitter.com/blSt8wtDZO