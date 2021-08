 کورو نا کیسز میں اضافہ ، شہباز شریف نے بھی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے قوم سے اپیل کر دی

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن) مسلم لیگ ن کے صدر اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر میاں شہبازشریف نے کہاہے کہ نئی شکل کے کورو نا کیسز میں تیز ترین اضافہ تشویشناک اور لمحہ فکریہ ہے۔

مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ پراپنے ٹویٹ میں میاں شہباز شریف نے کہاکہ بحیثیت قوم ہمیں اور بھی زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اس ضمن میں لاپرواہی کارویہ خطرناک ثابت ہوسکتاہے۔انہوں نے قوم سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ براہ کرم ماسک پہنیں اور ویکسین لگوائیں، تمام مریضوں کی جلد صحت یابی کے لئے دعاگو ہوں ۔

The rapid rise in the corona cases due to new variants is deeply worrisome. We, as a nation, need to exercise extra precautions. Casual attitude in this regard can be dangerous. Please wear mask & get vaccinated. Prayers for all those suffering from it!