پاکستانی میمز پر راج کرنے والے کرکٹ فین صارم اختر کی اس تصویر کوایک اوراعزاز مل گیا 

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستانی میمز پر راج کرنے والے صارم اختر کو کرکٹ کھیلنے والے تمام ملکوں کے کرکٹ فینز جانتے ہیں ۔اب انہیں ہانگ کانگ میں بڑا عزاز ملا ہے جہاں ان کی مشہور زما نہ تصویر کو ’میوزیم آف میمز ‘میں جگہ ملی ہے ۔

واضح رہے کہ 2019کے کرکٹ ورلڈ کپ میں پاکستان اور آسٹریلیا کے مابین میچ کے دوران جب باونڈری پہ کھڑے آصف علی نے آسٹریلوی بیٹسمین ڈیوڈ وارنر کا ایک نسبتاً آسان کیچ چھوڑا تو کیمرہ مین نے عین اسی لمحے چند قدم پیچھے کھڑے ایک تماشائی کے تاثرات عکس بند کر لیے جو حسرت و یاس کی تصویر بنے پوری قوم کے جذبات کی ترجمانی کر رہے تھے۔انگلینڈ کے شہر لندن میں رہنے والے پاکستانی شہری محمد صارم اختر 3 گھنٹے سے زائد کا سفر کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ میچ دیکھنے سٹیڈیم پہنچے تھے اور خاصے پرجوش تھے۔

لوگوں کو صارم اختر کے یہ تاثرات ایسے بھائے کہ سوشل میڈیا پر دھڑا دھڑ اس پہ میمز اور لطیفے بن گئے اوہ وہ راتوں رات انٹرنیٹ سلیبرٹی بن گئے۔صارم اختر راتوں رات ملنے والی اس شہرت کے بارے میں کہا وہ خود بھی اپنے ڈھیر سارے میمز دیکھ چکے ہیں اور انہیں اس پہ کافی حیرت بھی ہے اور خوشی بھی، انہیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ ان کے تاثرات راتوں رات اتنے مشہور ہو جائیں گے۔اپنے تاثرات کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ ان کی نظر میں یہ ایک آسان کیچ تھا جو ایک لمحے کے لیے تو آصف کے ہاتھ میں تھا لیکن اگلے ہی لمحے زمین پر تھا جس سے انہیں شدید مایوسی ہوئی۔

I got featured in Hong Kong ???????? museum of memes ???? yohooo ???????? pic.twitter.com/uQ8GL0s7l7