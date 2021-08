’مریم نواز کی حکمت عملی سے کرپشن کیسز میں قیدان کے کمزور فیملی ممبرز کو رہائی ملی ‘ مریم نواز کی صحت یابی کے لیے پیغام میں معروف اینکر پرسن ارشد شریف نے حیران کن بات کہہ دی 

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )معروف اینکر پرسن ارشد شریف نے مسلم لیگ ن کی نائب صدر مریم نواز کی جلد صحت یابی کے لیے پیغام ٹوئٹر پر شیئر کردیا اور ساتھ ہی ساتھ مریم نواز کی سیاسی حکمت علی کے بارے میں حیران کن بات بتا دی ۔

تفصیلات کے مطابق گزشتہ چند روز سے مریم نواز کورونا وائرس کا شکار ہو کر گھر میں قرنطینہ ہیں ۔ان کو کھانسی اور بخار کی بھی علامات ظاہر ہوئی ہیں۔اینکر پرسن نے مریم نواز کی جلد صحت یابی کے لیے سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں کہا کہ مسلم لیگ ن کو سیاسی دشمنوں سے لڑنے کے لیے مریم نواز جیسی مضبوط رہنما کی اشد ضرورت ہے ۔انہوں نے کہا کہ آپ کی حکمت عملی سے پارٹی کے ساتھیوں کو جیل سے ر ہا ہونے میں کامیابی ملی اور اس کے ساتھ ساتھ کرپشن کیسز میں قید آپ کی فیملی کے کمزور ممبرز کو بھی رہائی ملی ۔

Get well soon @MaryamNSharif.#PMLN needs a strong leader like U to take the battle to the political enemy’s camp.

Ur strategy won relief for all jailed members of the party including relief from corruption cases for the weak family members who left U alone to fight it out. pic.twitter.com/euiWfUkEpx