لندن ، وکٹوریا اینڈ البرٹ میوزم میں عثمان یوسف زادہ کے فن پاروں کی نمائش کا اہتمام

لندن ( چوہدری تبریز عورہ ) پاکستان کی 75 ویں سالگرہ کے حوالے سے لندن میں مختلف تقریبات کا سلسلہ جاری ہے پاکستان ہائی کمیشن لندن ، برٹش کونسل اور رنگون والا فاؤنڈیشن کے اشتراک سے سے پاکستانی نژاد برطانوی آرٹسٹ عثمان یوسف زادہ کے فن پاروں کی نمائش(What is Seen and What is Not) کا لندن کے مشہور وکٹوریا اینڈ البرٹ میوزیم میں انعقاد کیا گیا ۔

تفصیلات کے مطابق معروف برطانوی آرٹسٹ عثمان یوسف زادہ کے تخلیق کردہ فن پاروں کی نمائش کا افتتاح لندن کے مشہور میوزیم وکٹوریا اینڈ البرٹ میوزیم میں کر دیا گیا ہے یہ نمائش پاکستان کی 75 ویں سالگرہ کی تقریبات کے سلسلہ کی ایک کڑی ہے

عثمان یوسف زادہ نے اس موقع پر کہا کہ انھوں نے اپنے فن پاروں میں پاکستان کی قدیم ثقافت کو اجاگر کیا ہے ، انہوں نے خواتین کی ہجرت اور پوٹلیوں میں چیزیں رکھنے کی خصوصیت کو اجاگر کیا ہے کہ کس طرح وہ اپنی چیزیں سنبھال کر رکھتی تھیں ۔

ہیڈ آف انٹرنیشل پروگرام وکٹوریا اینڈ البرٹ میوزیم نک مارچڈ اور برٹش کونسل کی ڈائریکٹر ری بیکا سمور نے کہا کہ ایسے پروجیکٹ سے برطانیہ اور پاکستان دونوں ممالک کے لوگو ں کو ایک دوسرے کی ثقافت کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے اور ہمیں خوشی ہے کہ ہم نے پاکستان کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر اس نمائش کا انعقاد کیا ہے ۔

تخلیقی پروڈیوسر اور نمائش میں پرفارم کرنے والے آرٹسٹ نے کہا کہ موسیقی اور رقص کے ذریعے اپنے اجداد کی کہانی بیان کی ہے ، صوفیانہ کلام پرفارمنس بھی پیش کی گئی جس پر شرکاء نے آرٹسٹ کو خوب داد دی ۔

پاکستان ہائی کمشنر معظم احمد خان نے بھی نمائش کا دورہ کیا اور آرٹسٹ عثمان یوسف زادہ کے کام کی تعریف کی ۔