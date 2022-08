پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ردو بدل کے بعد انٹرنیٹ پر میمز کا طوفان آگیا پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ردو بدل کے بعد انٹرنیٹ پر میمز کا طوفان آگیا

لاہور (ویب ڈیسک) پاکستان میں پٹرول سستا اور ڈیزل مہنگا ہونے پر سوشل میڈیا پر ایک بار پھر دلچسپ میمز وائرل ہورہی ہیں۔قیمتوں میں ردو بدل کی سوشل میڈیا پر خبر وائرل ہوئی تو صارفین نے اعتراض کیا کہ تین روپے پیٹرول سستا کرنے سے کیا ہوگا، اس کے علاوہ کچھ صارفین نے دلچسپ میمز بھی بنائیں اور تبصرے بھی کیے۔

حماد نامی صارف نے ایک شخص کی تصویر شیئر کی جس میں وہ سمندر کنارے کیلوں سے لہریں روکنے کی ناممکن کوشش کررہا ہے، حماد نے اس صورتحال کی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل سے مماثلت ظاہر کی۔

Miftah Ismail trying to stable the economy after decreasing Rs 3.5 in petrol prices #PetrolDieselPrice pic.twitter.com/snF78MpTZu — h-a-m-m-a-d (@iamhmmad1) July 31, 2022

صارف نے کہا مفتاح اسماعیل بالکل اسی طرح پیٹرول کی قیمت کم کرکے پاکستان کی معیشت بچانے کی کوشش کررہے ہیں۔

گل ریز نامی صارف نے اداکار رجنی کانتھ کے چہرے کے تاثرات کی تصاویر شیئر کیں اور کہا مفتاح اسماعیل کی اس وقت یہ ہی حالت ہے۔