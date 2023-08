لنکا پریمیئر لیگ ،نسیم شاہ نے آؤٹ کرنے کے بعد افغان اوپنر گرباز پر جملہ کس دیا، پھر کیا ہوا؟

کولمبو (ویب ڈیسک) لنکا پریمیئر لیگ میں نسیم شاہ نے پہلے ہی میچ میں ماحول گرما دیا۔

جفانا کنگز اور کولمبو اسٹرائیکرز کے درمیان مقابلے میں پاکستانی پیسر نسیم شاہ نے کافی متاثر کن بولنگ کی، خاص طور پر انھوں نے جفانا کے افغان اوپنر رحمان اللہ گرباز کو آؤٹ کرنے کے بعد والہانہ انداز میں جشن منایا۔

جب افغان بیٹر نسیم شاہ کے قریب سے گزرنے لگے تو انھوں نے کوئی جملہ بھی کسا تاہم گرباز نے تنازع چھیڑنے کے بجائے ڈگ آؤٹ کی جانب قدم بڑھا دیے۔

میچ کے بعد نسیم شاہ اور رحمان اللہ گرباز آپس میں گپ شپ کرتے دکھائی دیے، دونوں کے ہی چہرے پر مسکراہٹ تھی۔

You just cannot hate Naseem Shah. This was him with Rahmanullah Gurbaz after the match last night ❤️ #LPL2023 #LPLT20 pic.twitter.com/7oXsYmBcbO