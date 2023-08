ایشیز سیریز کے بعد انگلش کھلاڑیوں نے آسٹریلوی کھلاڑیوں کے ساتھ مل کر بئیر پینے کی روایت پر عمل کیوں نہ کیا ، بین سٹوکس نے وجہ بتا دی

اوول(ڈیلی پاکستان آن لائن)ایشیز سیریز ختم ہونے کے بعد انگلش کھلاڑیوں نے آسٹریلوی کھلاڑیوں کے ساتھ مل کر بئیر پینے کی روایت پر عمل نہ کیا ،رپورٹس کے مطابق آسٹریلوی کھلاڑیوں کی طرف سے بار بار بلائے جانے پر بھی انگلش کھلاڑی ان کے ڈریسنگ روم میں نہ گئے۔

آسٹریلوی سپورٹس صحافی بھارت سنداریسن نے کہا کہ سٹیو سمتھ دو بار انگلینڈ کے کھلاڑیوں کو ملنے کی دعوت دینے گئے اور اس کے علاوہ بھی کئی بار انگلش کھلاڑیوں کو مل کر بئیر پینے کا پیغام دیا گیا لیکن انگلش کھلاڑیوں نے اپنے کمروں کے دروازے بند رکھے۔ بھارتی صحافی کے اس ٹوئٹ کا جواب دیتے ہوئے انگلش کپتان بین سٹوکس نے کہا کہ بہت سی مصروفیات کی وجہ سےتوقع سے زیادہ وقت لگااورہمارے درمیان طے ہوا تھا کہ ہم نائٹ کلب میں ملیں گے ، ڈریسنگ روم میں نہیں۔

To clarify…

Our wrap took longer than expected because of multiple last time event’s.

We decided to meet up in the night club rather than the dressing room

???????????????????????????????? https://t.co/jJ4Qw3uCnm