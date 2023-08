پشاور (ڈیلی پاکستان آن لائن) وزیراعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے پشاو ر کا دورہ کیا، جہاں وزیراعظم کو خیبرپختونخوا کی مجموعی سکیورٹی صورتحال سمیت خار خودکش دھماکےکی تحقیقات پر پیشرفت، منصوبہ سازوں، دہشتگردوں اور سہولت کاروں کے درمیان روابط کے خاتمے اور انسداد دہشت گردی کے اقدامات کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔

تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم نے خودکش دھماکوں میں افغان شہریوں کے ملوث ہونے، سرحد پار سے معصوم شہریوں پر بزدلانہ حملوں کی منصوبہ بندی کرنے اور پاکستان دشمن عناصر کی کارروائیوں پر تشویش کا اظہار کیا۔اس موقع پر وزیراعظم کا کہنا تھا کہ افغان عبوری حکومت کو اپنی سرزمین کسی دوسرے ملک میں دہشتگردی کے لئے استعمال ہونے سے روکنے کے لئے ٹھوس اقدامات اٹھانے چاہئیں۔

وزیراعظم نے زخمی افراد کو خار سے پشاور منتقل کرنے کے لئے پاک فوج کی کاوشوں کو سراہا۔

وزیراعظم اور آرمی چیف نے زیر علاج زخمی افراد کی عیادت کے لئے سی ایم ایچ کا دورہ بھی کیا اور ان سے صحت کے بارے میں دریافت کیا۔وزیراعظم شہباز شریف نے متعلقہ حکام کو زخمیوں کو مکمل صحت یابی تک علاج معالجے کی ہر بہترین سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت کی۔وزیراعظم نے خار خودکش دھماکہ کے متاثرین کے خاندانوں کو یقین دلایا کہ قوم دکھ کی اس گھڑی میں ان کے ساتھ کھڑی ہے اور ان کے نقصان میں برابر کی شریک ہے۔

وزیراعظم کا کہنا تھا کہ دہشت گردوں کے بزدلانہ حملے دہشتگردی کے خاتمہ کے لئے ہمارے عزم کو کمزور نہیں کر سکتے،قوم کے تعاون سے سکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ بزدلانہ حملوں کے ذمہ داروں کو جلد انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا۔

قبل ازیں وزیراعظم اور چیف آف آرمی اسٹاف کا پشاور پہنچنے پر کور کمانڈر پشاور نے استقبال کیا۔

Prime Minister Muhammad Shehbaz Sharif and COAS General Syed Asim Munir visited Peshawar today.



During the visit, the Prime Minister was briefed on the overall security situation in the province with focus on the Khar Suicide Blast, status of investigations under process and… pic.twitter.com/9JIcBk6lpb