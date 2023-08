نگران وزیراعلیٰ پنجاب کا کیمپ جیل کا دورہ، قیدیوں کی شکایات پر تحقیقات کا حکم

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) نگران وزیراعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے کیمپ جیل لاہورکا دورہ کیا اور قیدیوں کی شکایات پر شدید اظہار برہمی کرتے ہوئے ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ کو تحقیقات کی ہدایت کردی۔

تفصیلات کے مطابق نگران وزیراعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے کیمپ جیل کا 2 گھنٹے طویل دورہ کیا۔ انہوں نے بیرکس میں جا کر قیدیوں کے مسائل سنے ، فراہم کردہ سہولتوں کا تفصیلی جائزہ لیا۔محسن نقوی نے بے گناہی ثابت کرنے کیلئے قیدیوں کیلئے خصوصی کمیٹی تشکیل دینے کا بھی اعلان کیا۔ کمیٹی ہر قیدی سے فرداً فرداً ملاقات کرے گی اور تمام شواہد کا جائزہ لے کر بے گناہ قیدیوں کے بارے میں رپورٹ پیش کرے گی۔

محسن نقوی نے بیرکس میں قیدیوں کے لیے ایئرکولر نہ ہونے اور جیل عملے کے سلوک کے بارے میں شکایات پر برہمی کا اظہار کیا اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ کو تشدد کی شکایات کی تحقیقات کی ہدایت کی۔انہوں نے جیل کے کچن، پی سی او، قیدی بچوں کے لیے ووکیشنل اسکول، کمپیوٹر لیب اور جیل ہسپتال کا بھی معائنہ کیا۔

