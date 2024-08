چکدرہ (تحصیل رپورٹر)حضرت یونس نے ریاضی میں ایم فل مکمل کر لی،یونیورسٹی اف ملاکنڈ شعبہ ریاضی کی سکالر حضرت یونس نے ڈاکٹر نگار علی اور ڈاکٹر امتیاز احمد ایسوسی ایٹ پروفیسر یونیورسٹی اف ملاکنڈ کے زیر نگرانی اپنے مقالے کاکامیابی سے دفاع کرتے ہو ئے ایم فل مکمل کرلی ہے جس کا عنوان STABILITY AND QUALITATIVE ANALYSIS OF EBOLA VIRUS DISEASE THROUGH SUAQIRD MODEL سکالر کے تحقیق کا موضوع تھا ڈاکٹرعمران عزیز پروفیسر اینڈ چیرمین شعبہ ریاضی یونیورسٹی اف پشاور انکے بیرونی ممتحن تھے ملاکنڈ یونیورسٹی کے شعبہ ریاضی کے چیرمین پروفیسر ڈاکٹر امتیاز احمد اور فیکلٹی ممبرز نے سکالر حضرت یونس اور ان کے سپر وائز کی کوششوں کو سراہتے ہوئے انہیں اس کامیابی پر مبارکباد پیش کی ہے اور سکالر حضرت یونس کو کامیابی پر نیک خواہشات کا اظہار کیا سکالر حضرت یونس نے اپنی کامیابی اساتذہ کی بہترین رہنمائی اور والدین کی دعاوں کا نتیجہ قرار دیا