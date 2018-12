پشاور میں تبدیلی، لڑکی نے چھیڑ خانی کرنے والے لڑکوں کی وہ حالت کردی کہ اب کبھی خوابوں میں بھی ایسی حرکت نہ کریں

پشاور(مانیٹرنگ ڈیسک) پاکستان میں عام طور پر لڑکیاں بدطینت نوجوانوں کی طرف سے بازاروں میں جنسی طور پر ہراساں کیے جانے پر خاموشی سے گزر جانے کو ترجیح دیتی ہے لیکن پشاور میں تبدیلی آ گئی ہے جہاں ایک جرا¿ت مند لڑکی نے لڑکوں کی ایسی دھلائی کر دی ہے کہ آئندہ خواب میں بھی کسی لڑکی کو تنگ کرنے کی جرات نہیں کریں گے۔ ٹرائبل نیوز نیٹ ورک نے اس واقعے کی ویڈیو اپنے ٹوئٹر اکاﺅنٹ پر پوسٹ کی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ لڑکی ایک لڑکے کو گریبان سے پکڑ کر اس کے چہرے پر تھپڑ برسا رہی ہوتی ہے۔

A girl student slappped two boys n public aftr they inappropriately touched & harassed her in Dabgari #Peshawar.Contrary to #Pashtun culture,the men present at the site were laughing and helping the #harassers run away rather than supporting the victims. #WomenEmpowerment pic.twitter.com/NdrXi3YBqJ