پاکستانی اداکار فیروز خان اور علیزے سلطان کے درمیا ن علیحدگی ہو گئی ؟ سوشل میڈیا پر ہنگامہ برپا 

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )رواں برس مارچ میں شوبز سے کنارہ کشی اختیار کرکے مذہبی تعلیمات کے مطابق زندگی کا اعلان کرنے والے فیروز خان اور ان کی اہلیہ کے درمیان علیحدگی کی خبریں سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں۔

مقامی اخبار ” ڈان نیوز “ کی رپورٹ کے مطابق سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی دونوں کی علیحدگی کی خبروں میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ دونوں میں ذاتی رنجشوں کے باعث کچھ عرصہ قبل ہی علیحدگی ہوگئی تھی۔بعض سوشل میڈیا صارفین دونوں کے درمیان طلاق ہوجانے کی خبریں بھی پھیلا رہے ہیں۔سوشل میڈیا پر پھیلائی جانے والی ایسی خبروں میں بعض سوشل میڈیا پیجز نے فیروز خان کو بھی اپنی ٹوئٹس اور پوسٹس میں مینشن کر رکھا ہے، تاہم اس کے باوجود انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی غیر مصدقہ پوسٹس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ دونوں نے شادی کے دو سال بعد علیحدگی اختیار کرلی۔

Breaking News: According to sources Another Lollywood Couple @ferozekhaan And #AlizeySultan have Separated Quietly and Amicably after 2 Years Of Marriage. Neither of them have commented publicly on the split, yet People around them have noticed their unusual distances. pic.twitter.com/cu20QgW5ZN