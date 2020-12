محمد عامر کی افغان کرکٹر سے تلخ کلامی ہوئی تو شاہد آفریدی نے کیا کہا اور کمنٹیٹرز کس بات پر قہقہے لگاتے رہے؟ ویڈیو نے سوشل میڈیا پر دھوم مچا دی، ایک بار پھر ’بوم بوم‘ ہو گئی

کولمبو (ڈیلی پاکستان آن لائن) لنکا پریمیر لیگ (ایل پی ایل) میں کینڈی ٹسکرز کے افغان فاسٹ باﺅلر نوین الحق اور گال گلیڈی ایٹرز کے محمد عامر کے درمیان تلخ کلامی اور پھر شاہد خان آفریدی کی مداخلت کی ویڈیو بھی منظرعام پر آ گئی ہے جس نے سوشل میڈیا پر دھوم مچا دی ہے۔

تفصیلات کے مطابق لنکا پریمیر لیگ میں کھیلے گئے میچ میں گال گلیڈی ایٹرز کی نمائندگی کرنے والے محمد عامرکی جانب سے چوکا لگانے پر کینڈی ٹسکرز کے افغان باﺅلر نوین آپے سے باہر ہوگئے اور محمد عامر کو برا بھلا کہا جس پر عامر نے بھی جواب دیا اور اگلے ہی اوور میں پھر چھکا لگادیا جبکہ میچ ختم ہونے کے بعد بھی دونوں کے درمیان تلخ کلامی جاری رہی۔

میچ کے بعد شاہد آفریدی نے بھی افغان باﺅلر نوین الحق پر اپنے غصے کا اظہار کیا اور نوین الحق کو آنکھیں دکھائیں یہی نہیں آفریدی نے افغان باﺅلر پر غصہ دکھاتے ہوئے انہیں سمجھانے کے انداز میں معاملہ حل کرنے کو کہا جس پر نوین دیکھتے ہی رہ گئے اور شاہد آفریدی جیسے سٹار کے سامنے ’اف‘ بھی نہ کر سکے جبکہ کمنٹیٹرز اس موقع پر ناصرف قہقہے لگاتے رہے بلکہ ان کا کہنا تھا کہ شاہد آفریدی ہر جگہ چھائے ہوئے ہیں۔

