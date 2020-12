چین کے ساتھ دوستی خارجہ پالیسی کا اہم ستون ہے:صدرمملکت ڈاکٹر عارف علوی

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن) صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ چین کے ساتھ دوستی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم ستون ہے۔ پاکستان خطے کو درپیش سکیورٹی چیلنجزکا مقابلہ کرنے کیلئے چین کے ساتھ تعلقات کو مزید مستحکم کرنا چاہتا ہے۔

صدر مملکت نے ان خیالات کا اظہار چینی وزیر دفاع جنرل وی فنگ ہی سے گفتگو کرتے ہوئے کیا، جنہوں نے یہاں ان سے ملاقات کی۔ ملاقات میں صدر مملکت نے کہا کہ دونوں ممالک کے باہمی مفاد کے لئے دوستی کو مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ اور چین کے ساتھ دوستی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم ستون ہے۔انہوں نے کہا کہ پاکستان خطے کو درپیش سیکیورٹی چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کیلئے چین کے ساتھ تعلقات کو مزید مستحکم کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان ون چائنہ پالیسی، تائیوان، تبت، سنکیانگ اور بحیرہ جنوبی چین پر چین کی حمایت کرتا ہے۔ان کا کہنا تھا کہ بھارتی بالادستی کے عزائم سے علاقائی امن واستحکام کو خطرہ لاحق ہے۔ بھارت بلوچستان میں دہشت گردی کی سرگرمیوں میں ملوث اور چین پاکستان اقتصادی راہداری کو سبوتاژ کرنا چاہتا ہے۔صدر عارف علوی نے چین کی معاشی ترقی اور چینی حکومت کے کورونا وائرس کی وبا کے خلاف اقدامات کی تعریف کی اور مسئلہ کشمیر پر سلامتی کونسل کا اجلاس بلانے پر چینی حمایت کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے مابین دفاعی تعاون کو مزید وسعت دینے کی ضرورت ہے۔

اس موقع پر جنرل وی فنگ ہی نے کہا کہ پاکستان اور چین کے مابین فوجی تعلقات میں نمایاں پیشرفت ہوئی ہے اور امید ہے کہ کے اس دورے سے دفاعی تعاون کو مزید تقویت ملے گی۔ چین پاکستان کے ساتھ ترقی کے فوائد بانٹنا چاہتا ہے جو پاکستان کی معاشی ترقی میں مددگار ہوں گے۔ چینی وزیر دفاع نے کورونا وائرس کی وبا کے دوران طبی سامان بھیجنے اور مارچ 2020 میں چین کا دورہ کرنے والی واحد غیر ملکی شخصیت ہونے پر صدر ڈاکٹر عارف علوی کا شکریہ ادا کیا۔ چینی وزیر دفاع نے کہا کہ صدر پاکستان کی جانب سے ان کو نشان امتیاز (ملٹری) کا ایوارڈ عطا کرنا دونوں ممالک کے مابین حقیقی دوستی کا عکاس ہے۔

President Dr. Arif Alvi welcoming Minister of National Defense of China, General Wei Fenghe, at Aiwan-e-Sadr. pic.twitter.com/ZX5mpPy8vj