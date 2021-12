ووٹ کی خریداری اور وائرل وڈیو ووٹ کی خریداری اور وائرل وڈیو

28نومبر کو یعنی تین دن پہلے سوشل میڈیا پر ایک وڈیو وائرل ہوئی جس میں ووٹ بیچنے اور خریدنے والوں کا ایک ہجوم دکھایا گیا۔ (لوگ اور ”لوگنیاں“) کسی نامعلوم مقام پر باری باری کسی کمرے میں داخل ہوتے ہیں، اپنا اتہ پتہ بتاتے ہیں اور ساتھ میز پر رکھے قرآن شریف پر ہاتھ رکھ کر قسم اٹھاتے ہیں کہ ہم ان شاء اللہ ووٹ آپ کو دیں گے۔5دسمبر کو حلقہ NA-133 میں ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ یہ نشست مسلم لیگ (ن) کے رکن قومی اسمبلی پرویز ملک کی وفات پر خالی ہوئی تھی۔ ان کی جگہ اب ان کی بیگم صاحبہ، شائستہ ملک امیدوار ہیں …… دوسری طرف شائستہ ملک کے مقابلے میں پی پی پی کے امیدوار چودھری اسلم گِل کھڑے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں کہ ووٹ فروشی کا کام وہ نہیں کرتے اور یہ وڈیو جعلی ہے۔

اگر یہ وائرل ویڈیو واقعی جعلی ہے تو یہ سارا کھڑاگ کس لئے کھڑا کیا گیا ہے۔ الیکشن کمشنر نے وڈیو کلپ کے فرانزک آڈٹ کرانے کے احکامات جاری کر دیئے ہیں اور ساتھ ہی آئی جی پنجاب کو حکم صادر کیا ہے کہ وہ مقام جہاں یہ کاروبارِ خرید و فروخت انجام دیا جا رہا تھا اس کی نشاندہی کا بندوبست کریں اور ہو سکے تو ان لوگوں کی نشاندہی بھی کریں کہ جو اس دھندے میں ملوث ہیں۔ ظاہر ہے دونوں پارٹیاں ایک دوسرے پر الزام لگانے میں پیش پیش ہیں۔ پی ڈی ایم میں یہ دونوں جماعتیں شامل ہیں۔ مجھے معلوم نہیں کہ پی ڈی ایم کے اگلے اجلاس کا انجام کیا ہوگا۔ اس فرانزک رپورٹ میں کون جھوٹا نکلتا ہے اور کون سچا ثابت ہوتا ہے۔ نتیجہ کچھ بھی ہو ایک بات ثابت ہو چکی ہے کہ اس کاروبار میں تحریکِ انصاف شامل نہیں۔ اس کے امیدوار کو ٹیکنیکل بنیادوں پر پہلے ہی نااہل قرار دے دیا گیا ہے۔ 5دسمبر دور نہیں۔ دیکھیں آئی جی پنجاب، ڈی پی او لاہور اور کمشنر لاہور اس سلسلے میں کیا رپورٹ لاتے ہیں۔ رپورٹ کے مندرجات کچھ بھی ہوں، وڈیو کلپ کی فرانزک رپورٹ خواہ کچھ بھی کہے یہ حقیقت تو پایہء ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ دو دو ہزار روپوں کے عوض یہ بزنس جاری تھا اور اگر ضمنی انتخاب کا حال یہ ہے تو 2023ء میں جب عام انتخابات ہوں گے تو اس وقت نرخنامہ کیا ہوگا!

قیاس کن ز گلستانِ من بہارِ مرا

عصرِ حاضر کی جدید IT ٹیکنالوجی نے بہت سی مشکلات حل کر دی ہیں۔ پچھلے دنوں پاکستان کے ایک معروف سیاستدان کی وڈیو، سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی پاکستان کا بچہ بچہ ان کا نام جانتا ہے لیکن ان کا جو کرتوت اس وڈیو میں دکھایا گیا تھا اس کو کسی فرانزک رپورٹ کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن ہمارے مین سٹریم میڈیا پر نہ تو اس کلپ کو دکھایا گیا اور نہ ہی اس پر کوئی ٹاک شو منعقد کیا گیا۔ وقوعہ بڑا گھمبیر لیکن صاف و شفاف تھا۔ اس کی تفصیلات کیوں وائرل نہ کی گئیں اور اس کے پیچھے سیاستدانوں اور سیاستدانوں سے وابستہ میڈیا مغلوں کے جو مفادات تھے ان کی قلعی کھل گئی۔ یہ اور بات کہ لوگوں کا میڈیا پر اعتبار جاتا رہا۔ اس وڈیو کلپ کے مقابلے میں دو ہزار فی کس تقسیم کرنے کی یہ کلپ محض پرِکاہ ہے۔

پاکستان میں ہزاروں لگا کر کروڑوں کمانے کی روش کوئی نئی نہیں۔ اس حمام میں ہم سب ننگے ہیں …… وائرل وڈیو اور ٹک ٹاک کے اس زمانے نے بہت سے لوگوں کو راتوں رات گداگر سے امیر کر دیا ہے۔ جب گنگا سامنے بہہ رہی ہو تو اس میں ہاتھ دھونے کی ترغیب کوئی دے یا نہ دے، خواہ مخواہ آگے بڑھ کر پوتر ہونے کو ہر کسی رام دیال کا جی چاہتا ہے۔

وائرل وڈیو سے یاد آیا۔ کچھ عرصہ پہلے ایک دوست نے ایک وڈیوکلپ واٹس آپ کی۔ یہ ایک فلمی گیت تھا جو محمد رفیع اور لتا منگیشکر کی آواز میں تھا۔1957ء میں ایک انڈین فلم ”بھابھی“ ریلیز ہوئی تھی۔ سکول کے زمانے میں ہم نے قسم کھا رکھی تھی کہ فلم انڈین ہو یا پاکستانی اس کو دیکھنا ضرور ہے۔ اس دور میں تفریح کے سامان کم تھے۔ میلوں ٹھیلوں کا زمانہ تھا جو پاک پتن میں ہر چار چھ ماہ بعد ہوتے رہتے تھے کہ وہاں حضرت بابا فرید شکر گنج، حضرت بدر دیوان اور حضرت عزیز مکی کے علاوہ حضرت سخی غلام قادر کے عرس بڑی آن بان سے ہوتے تھے اور ان میں مزارات کے اندر قوالوں کے علاوہ مزارات سے باہر کئی ایسی تفریحات تھیں جو سارے شہر کو گویا کھینچ کر میدانوں اور سڑکوں پر لے آتی تھیں۔ ان میں اوپن ائر سنیما، تھیٹر، موت کا کنواں اور درجنوں قسم کے کھیل تماشے ایک معمول تھے۔ شائد انہی ایام میں یہ انڈین فلم اوپن ائر سنیما میں دکھائی جا رہی تھی۔ اس کا یہ گانا بہت مشہور تھا اور نغماتِ کوچہ و بازار کی ذیل میں شامل ہو گیا تھا:

چلی چلی رے پتنگ میری چلی رے

چلی بادلوں کے پار ہو کے ڈور پر سوار

ساری دنیا یہ دیکھ دیکھ جلی رے

چلی چلی رے پتنگ ………………

اب اتنے برسوں کے بعد جب ایک دوست نے یہ کلپ بھیجی تو اس میں نیا اہتمام یہ کیا گیا تھا کہ اس میں میل سنگر (Male Singer) محمد رفیع کی بجائے ایک فرانسیسی گلوکار یہ گانا گاتے ہوئے سٹیج پر دکھایا گیا تھا اور ساتھ ہی خاتون سنگر بھی ایک فرانسیسی گلوکارہ تھی۔ اور کلپ کے نیچے یہ جملہ بھی درج تھا:

These both singers are French; Singing at Paleo Music festival Ngon, Switzerland.

میں نے وہ گانا سنا اور ساتھ ہی یہ Caption بھی پڑھا تو سب سے پہلے تو اس فرانسیسی جوڑے کی سٹیج پر کی گئی اچھل کود (ایکٹنگ) کی داد دی۔ لیکن پھر شبہ سا ہوا کہ یہ دونوں بڑے درست مخرج اور صحیح تلفظ سے یہ گیت گا رہے تھے۔ اس گیت میں ایک شعر یہ بھی تھا:

یوں مست ہوا میں لہرائے

جیسا اڑن کھٹولا اڑا جائے

یہ شعر فلم میں محمد رفیع کی آواز میں تھا اور اس کے بعد کا شعر لتا کی آواز میں یہ تھا:

لے کے من میں لگن جیسی کوئی دلہن

چلی جائے اے سنوریا کی گلی رے

چلی چلی اے پتنگ میری………………

میں نے دوبار اس کلپ کو سنا اور دوست کو لکھا: ”آپ کا شکریہ کہ آپ نے میرے زمانے کے اس گیت کو سنا کر یادِ ماضی کو آباد کرنے کا موقعہ عطا فرمایا۔ لیکن اگر یہ گلوکار فرانسیسی ہیں تو کلپ جعلی ہے کیونکہ اس میں مرد گلوکار نے جو یہ مصرعہ دہرایا ہے: ’جیسا اڑن کھٹولا اڑا جائے‘ اس میں لفظ ”اڑن کھٹولا“ کو بالکل درست تلفظ اور مخرج سے ادا کیا ہے جبکہ فرانسیسی حروف ابجد میں ”ڑ“ اور ”کھ“ کی آوازیں ہی نہیں ہیں۔ چنانچہ اگر اس کو لسانی اور صدائی کسوٹی پر پرکھیں تو کوئی بھی فرانسیسی الاصل سنگر ”اڑن کھٹولا“ کو درست مخرج سے ادا نہیں کر سکتا“۔

ان کی طرف سے جواب آیا کہ: Nice Observation لیکن جیسا کہ مجھے معلوم تھا یہ وڈیو کلپ ان کو ”دست بدست“ آئی تھی اور نجانے کتنے پاکستانیوں نے یہ گانا سنا ہوگا اور فرانسیسی گلوکاروں کو داد دی ہو گی کہ انہوں نے کس طرح اس مشکل طرز (Tune) کو کاپی کیا ہے!

میرا مطلب یہ ہے کہ آج کل وڈیو کلپ بنانے والوں کی چاندی ہے۔ وہ ایسے ایسے کلپ بنا رہے ہیں جن کو دیکھ اور سن کر گمان نہیں گزرتا کہ یہ جعلی نہیں ہیں …… حلقہ NA-133 میں وائرل ہونے والی اس کلپ کو اگر بہ نگاہِ تحقیق دیکھا جائے تو اس امر کو ملحوظ خاطر رکھا جائے کہ اگر یہ کلپ اصلی نہیں ہے اور ”نقل بمطابق اصل“ بنا کر پیش کی گئی اور وائرل کی گئی ہے تو اس کا فائدہ اٹھانے والے لوگ کون ہیں۔

دو ہزار روپے فی کس بانٹتے ہوئے، کسی کمرے میں مختلف لوگوں کے ناموں کا اندراج کرتے ہوئے اور ہاتھوں میں کسی ایک پارٹی کا پرچم لہراتے ہوئے وغیرہ ایسے مناظر ہیں جن کو سٹیج کیا جا سکتا ہے۔الیکشن کمیشن کو بھی اس امر کا نوٹس لینا چاہیے اور اگر تفتیش اور تحقیق سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ اس کلپ کو کسی خاص پارٹی / گروپ/ گروہ نے بنایا ہے تو اس کے پروڈیوسر کون ہیں، ڈائریکٹر کون ہیں اور کیمرہ مین کون ہیں۔ اگر وہ سامنے آتے ہیں تو ان کو کڑی سزائیں دی جائیں۔ لیکن پاکستان میں تو آج کل یہ روش چل نکلی ہے کہ کسی بھی مقدمے کی تفصیلات میڈیا پر اچھال کر ”میڈیا کا وقت“ پورا کیا جائے اور بس!…… جہاں تک کسی کو سزا دینے کا سوال ہے تو اس کو کسی اور ’برس‘ کے لئے اٹھا رکھا جائے!!