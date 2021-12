پی ایس ایل سیزن 7، بابر اعظم کس ٹیم کی کپتانی کریں گے؟ شائقین کرکٹ کیلئے بڑی خوشخبری

کراچی (ویب ڈیسک) قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم پاکستان سپر لیگ کے ساتویں ایڈیشن میں کراچی کنگز کی کپتانی کریں گے۔

ٹوئٹر پر کراچی کنگز کے تصدیق شدہ اکاؤنٹ پر بابراعظم کا ویڈیو پیغام شیئر کرتے ہوئے مداحوں کو اس خبر سے آگاہ کیا گیا۔

Big Announcement for Karachi Kings Fans!

Our National Team Skipper the one and only @babarazam258 will now be the Captain of Karachi Kings as well!

Good luck #KingBabarAzam for a great season ahead!#KarachiKings#YeHaiKarachi #PSL7 @Salman_ARY @wasimakramlive pic.twitter.com/26EXH74nqq