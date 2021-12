بالی ووڈ اداکارہ دیا مرزا کا منفرد انداز میں سالگرہ منانے کا فیصلہ، 40 دن تک روزانہ کتنے لاکھ روپے عطیہ کریں گی؟ دلچسپ خبر آگئی

ممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) بالی ووڈ اداکارہ دیا مرزا نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنی 40 ویں سالگرہ منفرد انداز میں منائیں گی اور 40 دنوں تک روزانہ ایک لاکھ روپے عطیہ کریں گی۔

بھارتی میڈیا کے مطابق دیا مرزا 9 دسمبر کو اپنا 40 واں یوم پیدائش منائیں گی ۔ اس موقع پر انہوں نے کورونا کی وجہ سے مرنے والے محکمہ جنگلات کے ملازمین کے اہل خانہ کی مدد کریں گی۔ اس سلسلے میں وہ اپنے 40 ویں یوم پیدائش کی مناسبت سے 40 روز تک روزانہ کی بنیاد پر ایک لاکھ روپے عطیہ کریں گی۔

اپنے ایک ٹویٹ میں دیا مرزا کا کہنا تھا کہ اس سال انہیں سالگرہ کے موقع پر پھول اور تحائف نہ بھیجے جائیں بلکہ ان کی محکمہ جنگلات کے کووڈ فنڈ میں مدد کی جائے ۔ انہوں نے کہا کہ وہ یہ پیسے ان ملازمین کی فیملی کو دیں گی جنہوں نے کورونا کے دوران اپنی جانیں قربان کیں۔

On my birthday this year don’t send me flowers or gifts ???????? Instead, help me honour guardians of #WildIndia @wti_org_india’s #CovidCasualtyFund. The proceeds are delivered to the families #ConservationHeroes along with a scroll of honour ???????? https://t.co/98LGFdLYtp pic.twitter.com/r9L2c2UeAj