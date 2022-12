پی سی بی نے 4 کھلاڑیوں کو ڈیبیو کیپ دینے کی ویڈیو جاری کر دی

راولپنڈی (ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان راولپنڈی میں کھیلے جارہے ٹیسٹ میں قومی ٹیم کے 4کھلاڑیوں نے ڈیبیو کیا ہے، جنہیں ڈیبیو کیپ دینے کی ویڈیو پاکستان کرکٹ بورڈ نے جاری کی ہے ۔

تفصیلات کے مطابق قومی ٹیم میں ڈیبیو کرنے والے کھلاڑیوں میں حارث رؤف، سعود شکیل، محمد علی اور زاہد محمود شامل ہیں جنہیں میچ سے قبل ٹیسٹ کیپ دی گئی، ڈیبیو کرنے والے کھلاڑیوں کو محمد رضوان، سابق کپتان سرفراز احمد، بیٹنگ کوچ محمد یوسف اور کپتان بابراعظم نے ٹیسٹ کیپ دی، اس موقع پر تمام کھلاڑیوں اور کوچ نے تالیاں بجاتے ہوئے ڈیبیو کرنے والے کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کی۔

