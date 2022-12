جنرل باجوہ اور جنرل عاصم منیر کی نادر تصاویر سامنے آ گئیں

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن)عام طور پر پاک فوج کے سینئر افسران کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ سخت دل اور ہر وقت سنجیدہ رہنے والی شخصیت کے مالک ہوتے ہیں اور ان میں مزاح کی خصوصیت کم دکھائی دیتی ہے لیکن سینئر صحافی وجاہت ایس خان نے سوشل میڈیا پر چند تصاویر شیئر کی ہیں جن کے دلچسپ عنوانوں نے صارفین کی توجہ حاصل کر لی ہے۔

تفصیلات کے مطابق سینئر صحافی وجاہت ایس خان آج کل ویسے تو میڈیا سے غائب ہیں لیکن سوشل میڈیا پر کافی ایکٹو دکھائی دیتے ہیں اور انہوں نے اپنے ٹویٹر پر ایک " ایئر بک" میں درج پروفائلز کی تصاویر شیئر کی ہیں جن میں سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باوجوہ، آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور جنرل ساحر شمشاد کی جوانی کی تصاویر شامل ہیں، ان تصاویر کے ساتھ تمام جنرلز کی تصاویرکو نہایت ہی دلچسپ اور مزاح سے بھر پور عنوان دیئے گئے ہیں۔

یہ تصاویر دراصل اس وقت بنائی گئی جب سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے پر فرائض انجام دے رہے تھے جبکہ عاصم منیر اور ساحر شمشاد میجر کے عہدے پر فائز تھے اور ملک و قوم کی خدمت میں مصروف تھے۔

سینئر صحافی وجاہت ایس خان نے پرانی تصاویر شیئر کرتے ہوئے پیغام درج کیا کہ " کون کہتا ہے کہ فوجی مزاح نہیں کرتے ؟گمنامی میں جانے والے فوجیوں کی جانب سےسابق آرمی چیف جنرل باجوہ ، جنرل عاصم منیر، جنرل ساحر شمشاد کی پروفائلز پر مبنی "ایئر بک " پبلش کی گئی،جنہوں نے ان تصاویرکو سراہا،تصاویر کے ساتھ تمام افسران کو دیئے گئے 'شرارتی' عنوانات خصوصی طور پر کلین شیو جنرل عاصم سے متعلق عنوان بہت ہی دلچسپ ہیں۔"

Yearbook profiles of retired COAS Gen Bajwa, COAS Gen Asim Munir & CJCSC Gen Sahir Shamshad, published by a lost generation of Faujis who appreciated wit

Besides the facial hair, the naughty moniker for each officer (esp Asim) is quite insightful pic.twitter.com/l3jH1l2xWX