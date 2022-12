کسان اپنے 5 من پیاز بیچنے 415 کلومیٹر دور بڑے شہر گیا جہاں اسے سارے پیازوں کی قیمت صرف 8 روپے ملی

نئی دہلی(مانیٹرنگ ڈیسک) بھارت میں ایک کسان اپنے 205کلوگرام پیاز فروخت کرنے کے لیے 415کلومیٹر کا سفر کرکے بڑے شہر گیا اور وہاں اسے اپنے پیاز کا اتنا سا معاوضہ ملا کہ سن کر آپ سر پیٹ کر رہ جائیں گے۔ انڈیا ٹائمز کے مطابق اس کسان کا تعلق ریاست کرناٹک کے ضلع گاڑگ کے ایک گاﺅں سے ہے، اسے جب اپنے علاقے میں پیاز کی اچھی قیمت نہ ملی تو وہ پیاز لے کرسوا چار سو کلومیٹر دور ریاست کے دارالحکومت بنگلور چلا گیا۔

بنگلور میں کسان نے یشونت پور مارکیٹ میں اپنے پیاز فروخت کیے، جہاں اسے 205کلوگرام پیازکی قیمت محض 8روپے 36پیسے ملی۔ ارجن نامی ایک شخص نے اپنے ٹوئٹر ہینڈل @arjundsage1پر کسان کو مارکیٹ سے ملنے والی رسید کی تصویر پوسٹ کی ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ٹیکسز وغیرہ کاٹنے کے بعد کسان کو صرف 8روپے 36پیسے ملتے ہیں۔

This is how The double engine Govt doubling the income of farmers

Gadag farmer travels 415 km to Bengaluru to sell onions, gets Rs 8.36 for 205 kg! pic.twitter.com/NmmdQhAJhv