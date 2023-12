’ یہ گھنٹے کی محبت ہے ۔۔۔‘ گھر پہنچ جانے والے ٹی وی چینلز کے رپورٹرز کی ایسی حرکت کہ یونس خان بھڑک اٹھے، ویڈیو وائرل  

قومی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی اپنی بیگمات کے ہمراہ دورہ آسٹریلیا پر روانہ ہو چکےہیں جس کی ویڈیو ز سوشل میڈیا پروائرل ہو رہی ہیں اور اس ٹور کوسوشل میڈیا صارفین کی جانب سے دورہ کم اور ’ ہنی مون ‘ زیادہ قرار دیا جارہاہے تاہم اس دوران پاکستان کے سابق ٹیسٹ پلیئر اور کپتان یونس خان کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے جس میں وہ ٹی وی چینلز کے رپورٹرز پر بھڑک گئے ہیں ۔

تفصیلات کے مطابق سوشل میڈیا پر وائرل ہو نے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یونس خان اپنے گھر کے دروازے پر کھڑے ہیں اور انہوں نے بالکل سادی سی شلوار قمیض پہن رکھی ہے ، اس موقع پر گھر کے باہر رپورٹرز کے جمع ہونے پر وہ کافی غصے میں دکھائی دیئے ، ٹی وی چینلز کے رپورٹرز نے کہا کہ ہم آپ کی محبت میں آئے ہیں ، سابق کپتان نے جواب دیا کہ یہ کونسی محبت ہے ، گھنٹے کی محبت ہے ، آپ تنگ کر رہے ہیں، آپ کو آنا ہوتاہے تو طریقے سے آئیں ، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے ۔

رپورٹرز یونس خان کو ٹھنڈا کرنے کیلئے کہتے ہیں کہ یونس بھائی غلطی ہو گئی ہے ،جس پر سابق کھلاڑی جواب دیتے ہیں کہ کیا یہ بھی میرا قصور ہے ، اب بحث نہ کرو۔

Imagine if Babar started doing this???? pic.twitter.com/JgODaL9U7z