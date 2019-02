بھارتی گلو کارہ نیہا ککڑ نے فہد مصطفی کے پروگرام میں آنے والی شرمیلی لڑکی کی ایسی نقل اتار دی کہ ٹک ٹاک پر ہنسی کا طوفان آگیا ،ویڈیو دیکھ کر آپ بھی اپنی ہنسی پر قابو نہ رکھ پائیں گے

View this post on Instagram

Sharma Gayi! ???????? #Zufra I mean #NehaKakkar ???? with @ritikavatsmakeupandhair @vibhorparashar3official @kushalsampat @kunalpanditkp . . . #TikTokIndia #FunnyTikTok #NehaKakkar #KunalPandit #VibhorParashar