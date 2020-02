”پاکستانیوں کی تو کیا ہی بات ہے“ یووراج سنگھ نے دل جیت لئے مگر ایسا کہاں کیوں؟ جان کر آپ کو بھی بے حد خوشی ہو گی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) بھارتی کرکٹ ٹیم کے مایہ ناز سابق آل راﺅنڈر یووراج سنگھ نے کہا ہے کہ کینسر سے لڑائی کے دن بہت مشکل تھے اور اس دوران پاکستانیوں نے میرے لئے بہت دعائیں کیں۔

تفصیلات کے مطابق پاکستان کے مایہ ناز سابق کپتان شاہد خان آفریدی سے گفتگو کی وائرل ہونے والی ایک ویڈیو کے دوران یووراج سنگھ نے ماضی کی یادیں تازہ کرتے ہوئے بتایا ” مجھے آج بھی یاد ہے جب میں کینسر کے علاج کیلئے امریکہ میں مقیم تھا۔ اس وقت ٹوئٹر بالکل تھا جس پر میں نے اپنے علاج اور صحت کے بارے میں پوسٹ کیا تو پاکستانیوں کی کثیر تعداد نے میرے لئے نیک خواہشات کا اظہار کیا، ایک کرکٹر کیلئے کرکٹ سے دور رہنا بہت مشکل ہوتا ہے۔“

.@YUVSTRONG12 thanked Pakistani people for showing love to him when he was fighting with cancer@SAfridiOfficial #Pakistan #India #PCB #BCCI #ShahidAfridi #PakvInd pic.twitter.com/jhq86jbPpb