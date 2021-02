دبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن)گوادرکرکٹ سٹیڈیم کی خوبصورتی نے دنیا کو اپنے سحر میں جکڑ لیاہے،انٹرنیشنل کرکٹ کونسل بھی گوادر کرکٹ سٹیڈیم کی خوبصورتی سے متاثر ہو گیا۔

????️ Show us a more picturesque sports venue than the Gwadar cricket stadium in Balochistan.

We'll wait...

???? @falamb3 pic.twitter.com/lz6nUGr9HH