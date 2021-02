’اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے‘ سکواڈ سے ڈراپ ہونے پر محمد حفیظ کی ٹویٹ، علی ظفر نے ان سے کیا پوچھا؟ سوشل میڈیا پر نئی بحث شروع ہو گئی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان کرکٹ ٹیم کے سینئر آل راﺅنڈر محمد حفیظ جنوبی افریقہ کیخلاف ہوم ٹی 20 سیریز کیلئے قومی سکواڈ سے ڈراپ ہونے پر سخت مایوس ہیں جبکہ گلوکار علی ظفر بھی انہیں ٹیم سے باہر نکالے جانے کی وجہ تلاش کرنے میں مصروف ہیں۔

تفصیلات کے مطابق محمد حفیظ نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) کی جانب سے اعلان کردہ سکواڈ کی تصویر شیئر کرتے ہوئے قرآن کی آیت لکھی جس کا ترجمعہ یہ ہے کہ ’اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔‘

إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ٢:١٥٣

“Indeed ALLAH is with the patient” pic.twitter.com/ff1VLMpmwv