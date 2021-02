’کیا ہم تیسرا ٹی 20 میچ گوادر سٹیڈیم منتقل کر سکتے ہیں؟‘ جنوبی افریقہ کا معروف کرکٹر بھی گوادر سٹیڈیم کی سحر انگیزی میں جکڑا گیا

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) گوادر کرکٹ سٹیڈیم کی خوبصورتی نے پاکستان کے دورے پر موجود جنوبی افریقہ کے مایہ ناز کرکٹر تبریز شمسی کو بھی دم بخود کر دیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق فخرعالم کی جانب سے پہاڑوں کے ساتھ سمندر کنارے موجود خوبصورت سٹیڈیم کی ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے شمسی نے ازرائے مذاق کہا کہ کیا ہم تیسرے ٹی 20 کو گوادر سٹیڈیم منتقل کرسکتے ہیں۔انہوں نے لکھا کہ یہ اپنے اردگرد کے ماحول کی وجہ سے نیولینڈز اوردھرم شالا کے بعد میرا تیسرا پسندیدہ وینیو بن گیا ہے۔

Can we move the 3rd T20 to this place??

LOOKS STUNNING! ????

The 3 most beautiful surroundings for a cricket stadium for me would be Newlands, Dharamsala and this place ❤ https://t.co/JeUKX2skmd