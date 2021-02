کپل شرما ایک مرتبہ پھر والد بن گئے

ممبئی(ویب ڈیسک) بھارت کے نامور کامیڈین کپل شرما کے ہاں دوسرے بچے کی پیدائش ہوئی ہے۔بھارت کے مقبول ترین شو ’دی کپل شرما شو‘ کے میزبان اور نامور کامیڈین کپل شرما نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹوئٹ کرتے ہوئے اپنے مداحوں کو بیٹے کی پیدائش کی خوشخبری دی۔

Namaskaar ???? we are blessed with a Baby boy this early morning, by the grace of God Baby n Mother both r fine, thank you so much for all the love, blessings n prayers ???? love you all ❤️ginni n kapil ???? #gratitude ????