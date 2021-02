اہم وفاقی وزیر کا کورونا ٹیسٹ مثبت آگیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) وفاقی وزیر برائے صنعت و پیداوار حماد اظہر کا کورونا ٹیسٹ مثبت آگیا۔

وفاقی وزیر حماد اظہر نے ایک ٹویٹ میں اپنے کورونا میں مبتلا ہونے کے بارے میں بتایا، انہوں نے کہا کہ کورونا ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد انہوں نے خود کو گھر میں آئسولیٹ کرلیا ہے۔

خیال رہے کہ اس سے قبل نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سنٹر (این سی او سی) کے سربراہ اور وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، وزیر اعظم کے ترجمان ندیم افضل چن ، وفاقی وزیر برائے تعلیم شفقت محمود، وزیر تعلیم پنجاب مراد راس، وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری، وزیر تعلیم سندھ سعید غنی سمیت دیگر اہم حکومتی و اپوزیشن رہنما بھی کورونا کا شکار ہوچکے ہیں۔

I have tested positive for Covid-19 and self isolating at home. Requesting everyone for prayers. JazakAllah Khair.