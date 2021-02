کشمیر ڈے کے موقع پر پاکستان اور انڈیا میں فائٹ شیڈول

سنگاپور(ڈیلی پاکستان آن لائن )کشمیر ڈے کے موقع پر پاکستان اور بھارت کے مابین مسکڈ مارشل آرٹ (ایم ایم اے) فائٹ کا اعلان کردیا گیا ہے۔

پاکستانی ایم ایم اے فائٹر احمد ولورین پہلی مرتبہ ون چیمپئن شپ کی فائٹ لڑیں گے جبکہ ان کا مقابلہ روایتی حریف بھارت کے راہول راجو سے ہوگا۔دونوں کھلاڑیوں کے درمیان فائٹ پاکستانی وقت کےمطابق دن چار بجے شروع ہوگی۔

I want you all to share it and let your friends know????????????????????

This is going to be one of the top view fight in Onechampionship !!

Pakistan vs India????????

Much respect !!lets do this ???? pic.twitter.com/Syh1GEF2ih