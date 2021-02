اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)وزیراعظم عمران خان کے مشیر برائے تجارت عبد الرزاق داؤد نے کہا ہےآٹھ سال میں پہلی مرتبہ پاکستان کی برآمدات مسلسل چار ماہ کے دوران 2 ارب ڈالر سے زائد ہیں۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے انکا کہنا تھا کہ جنوری 2021 میں پاکستان کی برآمدات 8 فیصد بڑھ کر 2.135 ارب ڈالر رہیں، گزشتہ سال جنوری میں برآمدات 1.978 ارب ڈالر تھیں۔ رواں مالی سال کے پہلے 7 ماہ کے دوران برآمدات 5.5 فیصد بڑھ کر 14.245 ارب ڈالر ہوگئیں۔ گزشتہ مالی سال میں اسی دوران یہ برآمدات 13.5 ارب ڈالر تھیں۔ ہمارے پرعزم برآمدکنندگان نے کورونا وائرس وبا اور بیرونی منڈیوں میں مندی کے باوجود برآمدات بڑھائیں۔ میں اس پر برآمدکنندگان کو مبارکباد ک پیش کرتا ہوں۔

Alhamdolillah, I am happy to share that our exports have maintained growth & for the first time in 8 years, the exports have crossed the 2-billion mark in four consecutive months. Our export for Jan 2021 is up by 8% to $ 2.14 billion, compared to $ 1.98 billion in Jan 2020...1/3 pic.twitter.com/JevmkouAzk