بنگلادیش پریمیئر لیگ فرنچائز ڈھاکا کی پریکٹس کے دوران اچانک سٹیڈیم میں ہیلی کاپٹر اتر آیا لیکن کیوں؟ پریشان کن وجہ بھی سامنے آگئی

چٹاگانگ (ویب ڈیسک) بنگلادیش پریمیئر لیگ فرنچائز ڈھاکا کی پریکٹس کے دوران اچانک سٹیڈیم میں ہیلی کاپٹر اتر آیا جو قریبی موجود کسی مریض کو ایمرجنسی میں اٹھانے آیا تھا۔

اچانک سٹیڈیم میں ہیلی کاپٹر اتارنے کا واقعہ دوپہر کے وقت پیش آیا جب پریکٹس میں مصروف کرکٹرز نے ہیلی کاپٹر کو نیچے اترتے دیکھا تو وہ بھاگ کر سائیڈ پر ہوگئے، بعد ازاں معلوم ہوا کہ قریب میں واقع ڈسٹرکٹ کمشنر آفس میں کسی کی طبیعت اچانک بگڑنے کی وجہ سے ہیلی کاپٹر کو بطور ایئرایمبولینس طلب کیا گیا تھا، جس سے ڈسٹرکٹ سپورٹس ایسوسی ایشن بھی آگاہ تھی۔

مقامی سپورٹس آفیشل شہاب الدین شمیم نے بتایا کہ ہیلی کاپٹر نے گراؤنڈ کی غلط سائیڈ پر لینڈ کیا جہاں پلیئرز پریکٹس کررہے تھے،اسے دوسرے خالی مقام پر نیچے اترنے کو کہا گیا تھا۔

A helicopter landed right in the middle of the MA Aziz Stadium in Chattogram without warning earlier today as cricketers were practicing for upcoming BPL matches causing the players to run for cover from dust #Cricket #BPL pic.twitter.com/jkUyCz5WyA