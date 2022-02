شاہ نواز دھانی نے اپنی سب سے بڑی خواہش کا اظہار کردیا

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن)قومی فاسٹ باؤلر شاہ نواز دھانی نے کہا ہے کہ وہ مستقبل میں وزیر خارجہ بننا چاہتے ہیں۔

پاکستان سپر لیگ( پی ایس ایل) کے ٹوئٹر اکاؤنٹ پر ایک ویڈیو شیئر کی گئی، جس میں وزیرخارجہ، دلوں کا فاتح جیسے القابات لکھے گئے اور ساتھ ہی سوال کیا گیا کہ شاہنواز دھانی اور مزید کتنے خطاب لے سکیں گے۔ شاہنواز دھانی نے ویڈیو پیغام میں کہا کہ ورلڈ کپ میں سب کہتے تھے کہ شاہنواز دھانی ہماری ٹیم کا وزیر خارجہ ہے، میں ورلڈکپ میں غیر ملکی کرکٹرز سے ملا، ایم ایس دھونی اور راشد خان سے بھی ملا۔

شاہ نوا زدھانی نے بتایا کہ جو بھی ہارتی تھی وہ ان کے کھلاڑیوں سے جا کر ضرور ملتے تھے۔ اگر موقع ملا تو وہ ضرور پاکستان کے وزیر خارجہ بنیں گے۔ پی ایس ایل ہو یا پاکستان کی نمائندگی میں اسی مسکراہٹ کے ساتھ کرکٹ کھیلتا ہوں اور ہمیشہ اسی مسکراہٹ کے ساتھ کرکٹ کھیلتا رہوں گا کیونکہ لوگ مجھے ایسے ہی پسند کرتے ہیں۔پی ایس ایل نئے کھلاڑیوں کے لیے بہترین پلیٹ فارم ہے وہ یہاں پرفارم کرکے قومی ٹیم میں اپنی جگہ بناسکتے ہیں۔

