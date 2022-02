نواز شریف کی دل کی بیماری کا علاج صحت کارڈ سے ہوسکتا ہے یا نہیں؟ وزیراعلیٰ پنجاب کا ردعمل سامنے آگیا

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)وزیراعلی پنجاب سردار عثمان بزدار نے کہا ہے کہ دل کی تمام بیماریوں کا علاج صحت کارڈ پر مفت ہوسکتا ہے۔

تفصیلات کے مطابق نواز شریف کی صحت کے حوالے سے آج رپورٹ عدالت میں جمع کروائی گئی تھی جس کے مطابق نواز شریف دل کے عارضے میں مبتلا ہیں۔نواز شریف کی بیماری کے حوالے سے سوشل میڈیا پر متعدد لوگوں کی جانب سے پوچھا جارہا تھا کہ کیا نواز شریف کی اس بیماری کا علاج صحت کارڈ پر ہوسکتا ہے؟

وزیراعلی پنجاب سردار عثمان بزدار نے ان سوالات کا جواب اپنی ٹویٹ کے ذریعے دیا ہے جس میں انکا کہنا ہے کہ دل کی تمام بیماریوں کا علاج صحت کارڈ سے ہوسکتا ہے۔

Just for the record, All Heart diseases are covered in Sehat Card!!