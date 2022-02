اسلام آباد یونائیٹڈ نے ٹیم کے نائب کپتان کا اعلان کردیا

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) اسلام آباد یونائیٹڈ نے بلے باز آصف علی کو ٹیم کو نائب کپتان مقرر کیا ہے۔

آصف علی کو نائب کپتان بنانے کا اعلان ملتان سلطانز کے خلاف میچ سے کچھ دیر قبل کیا گیا۔اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے شاداب خان کا کہنا تھا کہ آصف علی ٹیم کے سب سے پرانے اور سنیئر کھلاڑی ہیں اور انہوں نے ہمیں دو دفعہ ٹائٹل جتوایا ہے۔

???? #Kaptaan @76Shadabkhan announces new Vice Captain for Islamabad United - The most senior player in the team, @AasifAli2018 ????#UnitedWeWin #IUvMS #RedHotSquad???? #TrophyIdharRakh