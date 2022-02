انگلینڈ کے سابق کپتان اور سٹار بلے باز بھی پی ایس ایل کے گن گانے لگے

لندن(ڈیلی پاکستان آن لائن) انگلینڈ کے سابق کپتان اور سٹار بلے باز مائیکل وان نے کہا ہے کہ پاکستان سپر لیگ(پی ایس ایل) دنیا کی دوسری بہترین لیگ ہے۔

انکا کہنا تھا کہ پی ایس ایل میں کرکٹ کا معیار کسی بھی طرح انڈین پریمیئر لیگ(آئی پی ایل ) سے زیادہ دور نہیں۔یہاں بہترین اور معیاری کرکٹ کھیلی جارہی ہے۔

واضح رہے کہ چند روز قبل مائیکل وان نے انگلینڈ ٹیم کے پاکستان کا دورہ منسوخ کرنے پر اپنے ملک پر شدید تنقید بھی کی تھی۔

Pakistan Super league is the 2nd best T20 Tournament in the World .. it’s not far off the IPL either .. Outstanding standard of cricket .. #Pakistan #PSL