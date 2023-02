کیا قوم کی جامد سوچ کو کسی ٹھوکر کی ضرورت ہے؟ کیا قوم کی جامد سوچ کو کسی ٹھوکر کی ضرورت ہے؟

آج جب یہ سطور لکھنے بیٹھا ہوں تووالد مرحوم بڑی شدت سے یاد آ رہے ہیں۔ وہ ہم بھائیوں کو گاہے بگاہے یاد دلایا کرتے تھے:

Nothing good or bad But thinking makes it so

]یعنی اچھی یا بُری چیز کوئی نہیں ہوتی بلکہ یہ ہماری سوچ ہے جو ایسا کر دیتی ہے۔[

وہ شیکسپیئر کے اس مصرعے کے ساتھ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ یہ کس ڈرامے میں کون سے کردار کی زبان سے ادا کیا گیا تھا۔ اس طرح کے بہت سے ڈائیلاگ ایسے ہیں جو شیکسپیئر نے اپنے ڈراموں میں استعمال کئے اور جو یونیورسل ضرب المثل بن گئے۔ اس لئے علامہ اقبال نے بانگِ درا میں اس شاعرِ بے مثل کو اس شعر میں جو خراجِ عقیدت پیش کیا ہے وہ بے محل نہیں:

حفظِ اسرار کا فطرت کو ہے سودا ایسا

راز داں پھر نہ کرے گی کوئی پیدا ایسا

انسانی دماغ سے ہر عمل سے پہلے خیال یا سوچ کا ایک سابقہ سرزد ہوتا ہے اور اگر بار بار اس سوچ کا اعادہ کیا جائے تو یہ ایک زندہ و پائندہ عملی حقیقت بن جاتا ہے۔ دنیا کی تمام ایجادات اور دریافتیں اسی عمل کے نتیجے میں ظہور پذیر ہوئیں …… آج تقریباً ہر پاکستانی کی سوچ ایک طرح کی سیاست گزیدگی کا شکار ہو کے رہ گئی ہے۔ یہ سوچ اور اس کا یہ انداز کسی نہ کسی مقدار و معیار کے تناظر میں پہلے بھی تھا لیکن جوں جوں ہفتے اور مہینے گزر رہے ہیں، سیاست گزیدگی کا یہ کلچر بہت نمایاں ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارا بیشتر ذریعہ معلومات میڈیا ہے۔دیوار پر لگا ٹیلی ویژن یا میز پر دھرے اخبارات یا ہاتھ میں پکڑا ہوا موبائل فون ہمارے وہ ذرائع معلومات ہیں جن سے کسی بھی چھوٹے بڑے کو مفر نہیں۔ رات کو سونے سے پہلے اور صبح بیدار ہوتے ہی ہماری شب بخیر اور صبح بخیر موبائل کی دید سے ہوتی ہے۔ ہم ہر لمحہ کسی نئے دھماکے کے انتظار میں رہتے ہیں اور سچی بات یہ ہے کہ پاکستان کے سیاسی اُفق پر صبح و شام و شب کوئی نہ کوئی دھماکہ ضرور ہوتا ہے۔

ہم یہ نہیں جانتے کہ یہ صورتِ حال ہمارے اعصاب کے لئے کس قدر نقصان دہ اور مضر رساں ہے۔ پاکستان کے عصرِ حاضر میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سیاسی حالات سے یکسر بے نیاز ہو جائیں اور اگر چاہیں بھی تو یہ میڈیا ہمیں چین سے بیٹھنے نہیں دیتا۔ سیاسی پارٹیوں کی روائتی باہمی رقابتیں، شدید قسم کی غیر روائتی دشمنیوں میں تبدیل ہو چکی ہیں اور جوں جوں دن گزر رہے ہیں یہ دشمنانہ روش سنگین تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ روزانہ کی مہنگائی کا عفریت ایک حقیقت ثابتہ ہے۔ اگر ہم نے زندہ رہنا ہے تو کھانا پینا بھی ہے۔یہی کھانا پینا ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک نیا آزار بن چکا ہے۔ پاکستان کی موجودہ نسل کی نس نس میں یہ بات داخل کر دی گئی ہے کہ ملک کی تقدیر ”عوام“ کے ہاتھ میں نہیں۔ یہ عوام بقول کسے اب ”کلا نعام“ یعنی ڈھورڈنگر بن چکے ہیں اور اشرافیہ کے چار طبقے ملک کے سفید و سیاہ کو اپنی اپنی ڈگر پر چلا رہے ہیں۔ یہ طبقے PDM،PTI،عدلیہ اور فوج ہیں۔ فوج کا نام لیتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ کبھی اس کو ادارہ کہا جاتا ہے، کبھی اسٹیبلشمنٹ کا نام دیا جاتا ہے اور کبھی نام نہ بھی لیا جائے تو پھر بھی بقول شاعر ہر شخص اور شخصیانی پہچان جاتی ہے کہ اس سے کیا مراد ہے:

میں تیرا نام نہ لوں پھر بھی لوگ پہچانیں

کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے

کبھی یہ نام ’ہوائے بہار‘ ضرور ہوتا تھا لیکن آج اس کو بادِ سموم بنا کر بدنام کیا جا رہا ہے۔ اس جرمِ بدنامی کا ذمہ دار کون ہے اس کی شرح لکھی جائے تو کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے۔ یہ صورتِ حال ہماری سوچ کے بخیئے ادھیڑ رہی ہے۔ اس کو بیان کرنے کے لئے ”پراگندہ خاطری“ ایک پرانا اور بہت قدیم استعارہ بن چکا ہے۔ کوئی فریق بھی ٹس سے مس نہیں ہو رہا۔ ایک طرف شدید جانبداری ہے تو دوسری طرف شدید غیر جانبداری دکھائی جا رہی ہے۔ ملک کا ہر باشعور شہری دہائی دے رہا ہے کہ پاکستان ایک ایوالانچ کی طرح نیچے کی طرف لڑھک رہا ہے۔ اس ”لڑھک“ کے ساتھ وہ چیخ اور وہ دھاڑ بھی سنائی دے رہی ہے جو ایوالانچ کے وقت پیدا ہوتی اور سننے والوں کے دلوں کو دہلا کے رکھ دیتی ہے۔ میں جب بھی میڈیا کو دیکھتا، سنتا یا پڑھتا ہوں تو فرسٹریشن بڑھ جاتی ہے، اضطراب و ہیجان میں اضافہ ہو جاتا ہے اور نااُمیدی کے بادل سامنے آکر گرجنے لگتے ہیں۔ یہ سنریو میری نفسانی اور نفسیاتی صورتِ حال کو مخدوش کر دیتا ہے، سوچ پر دباؤ بڑھ جاتا ہے اور میں خالی خولی نگاہوں سے ماحول کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگتا ہوں۔

کئی بار اُمید لگائی کہ شاید اب بہتری کی کوئی صورت پیدا ہو جائے، شاید کوئی فریق اپنی اَنا کے خول کو توڑ دے اور باہر نکل آئے لیکن ہر بار مایوسی پہلے سے بڑھ گئی۔ کئی دفعہ سوچا کہ مسائل کی اس بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لوں اور کبوتر بن جاؤں لیکن گردشِ مدام کس طرح رک سکتی ہے؟ ایک دو ہفتہ تک یہ ایکسرسائز بھی کرکے دیکھ لی اور میڈیا سے بھی لاتعلق ہو گیا لیکن آخر تو اس نیند سے بیدار ہونا ہی پڑتا ہے۔ آنکھ کھلتی ہے تو پھر وہی بھیانک منظر، مزید بھیانک اور خوفناک ہو کر سامنے آ جاتا ہے…… کیا کروں؟

اخباریں دیکھتا ہوں تو ادارتی صفحات میں یہی رونا دھونا، ٹیلی ویژن پر یہی ماتم گساری اور سوشل میڈیا پر وہی آہیں اور فغانیں ……کس کس کا ذکر کروں۔ کالم نگاری میں اپنے موضوع (دفاعی معاملات و مسائل) پر لکھنے کا سوچتا ہوں تو خیال آتا ہے کہ قاری اسے پڑھ کر کیا کہے گا۔ کیا وہ مجھ پر یہ الزام نہیں دھرے گا کہ میں نے اپنے ملک کے دفاعی موضوعات سے آنکھیں کیوں بند کر لی ہیں؟ بعض تجزیہ نگار اور مبصر مصر اور سری لنکا کا حوالہ دے کر کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی موجودہ صورتِ حال ایک بین الاقوامی سازش ہے۔ عالمی نیوکلیئر کلب چاہتا ہے کہ پاکستان کو اس کلب سے بیک بینی و دوگوش نکال کر باہر پھینک دیا جائے۔ لیکن یہ بات کیا ہمارے نیوکلیئر دفاع کے محافظوں کو سنائی نہیں دے رہی؟ وہ کیوں چپ ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟…… میں نے خود 28برس تک فوجی وردی پہنی ہے۔ اگرچہ کوئی جنگ نہیں دیکھی لیکن جنگجو قبیلے میں گھل مل کے رہتا تو رہا ہوں، ان کی باتیں سنتا تو رہا ہوں،ان کے ایکشن اور ری ایکشن کا چشم دید ناظر تو رہا ہوں …… کسی گھر میں اگر آپ تین عشرے گزار دیں اور ہر چند بعض افرادِ خانہ کے شبانہ روز کارہائے منصبی سے آپ کا براہ راست تعلق نہ بھی ہو تو پھر بھی باہمی میل جول سے کچھ نہ کچھ آگاہی تو آپ کو مل ہی جاتی ہے۔ اگر آپ کی آنکھیں کھلی ہوں اور کان بند نہ ہوں تو 28برس کے اتنے طویل عرصے تک گفت و شنید کے اثرات آپ پر مرتب تو ہوتے ہیں اور میں فوجی زندگی کے ان طویل برسوں میں کئی بار ان لوگوں کے ساتھ شانہ بشانہ ہو کر کام کرتا رہا جن کی ذمہ داری خالصتاً دفاعی امور کو محیط تھی۔ اس لئے آج اس بات پر حیران ہوں کہ ہمارے دفاع کی ذمہ دار اشرافیہ پاکستان کی اس زبوں حالی پر کیوں خاموش ہے۔ فُل مارشل لاء نہ بھی لگایا جائے تو نیم مارشل لاء یا ربع مارشل لاء کے عارضی وقفے کا تو سوچا جا سکتا ہے…… ملک اپنا ہے، عوام اپنی ہے، عدلیہ اپنی ہے اور سیاستدان بھی اپنے ہیں۔ خدانخواستہ کل کلاں اگر کوئی ایسا سانحہ ہو گیا جو ملک کی سلامتی کو ڈانواں ڈول کر گیا تو اس وقت آنکھیں کھولنے کا کیا فائدہ؟…… کیا بہتر نہیں ہوگا کہ موجودہ صورتِ حال کی کھڑے پانی کی جھیل میں ایک آدھ کنکری پھینک کر اس آبِ ساکن کو تحرک دے دیا جائے؟……

بہرحال یہ میری سوچ ہے اور یہ سرتاسر غلط بھی ہو سکتی ہے۔ اسی لئے کالم کے آغاز میں نیک اور بدسوچ کا جو حوالہ دیا تھا اس کی یونیورسل صداقت کا سہارا لے کر مکرر عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر یہ سوچ کسی وجہ سے جامد بھی ہو گئی ہے تو اس کو از سرِ نو ’ٹھوکر“ لگا کر متحرک کیا جائے!