سندھ پریمیئر لیگ، افتخار احمد نے اسد شفیق سے بدتمیزی پر معافی مانگ لی

کراچی (ویب ڈیسک) سندھ پریمیئر لیگ( ایس پی ایل) میں افتخار احمد نے اسد شفیق سے بدتمیزی پر معافی مانگ لی۔

جیو نیوز کے مطابق بدھ کو سندھ پریمیئر لیگ میں کراچی غازیز اور لاڑکانہ چیلنجرز کے درمیان میچ کے دوران آؤٹ ہونے سے قبل اسد شفیق نے افتخار احمد کو ایک چھکا اور ایک چوکا لگایا تھا تاہم کراچی کی نمائندگی کرنے والے افتخار احمد نے میچ میں اسد شفیق کی وکٹ لے کر جارح مزاجی کا مظاہرہ کیا تھا۔

بعد ازاں سوشل میڈیا پر افتخار احمد نے اسد شفیق سے بدتمیزی پر معافی مانگتے ہوئے کہا کہ میں اپنے رویے پر نہایت ہی معذرت خواہ ہوں، مجھے اس طرح کی حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی۔

I am extremely apologetic for my behaviour in the field today. I shouldn’t have reacted the way I did in the heat of the moment. I’ve apologised to @asadshafiq1986 Bhai in person after the match & have always held great regards for him. We have played a lot of cricket together.