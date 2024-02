بلاول بھٹوزرداری ،والدہ کی موت اور اپنی ذہنی کیفیت بارے بالآخر کھل کر بول پڑے 

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک) پاکستان پیپلزپارٹی (پی پی پی) کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اپنی والدہ کی موت اور زندگی کے دیگر تلخ واقعات کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ اپنی والدہ کی ناگہانی موت کی وجہ سے وہ خود بھی ڈپریشن کا شکار رہے ہیں اور اس وقت نہیں جانتے تھے کہ اس صورتحال سے کیسے نمٹا جائے۔

نیوز ویب سائٹ’پروپاکستانی‘ کے مطابق ایک پوڈ کاسٹ میں بطور مہمان گفتگو کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ اپنی والدہ کی موت ایک ایسا سانحہ ہے جو روز کسی نہ کسی بات پر یاد آجاتا ہے۔ اس واقعے سے ڈرنے اور پیچھے ہٹنے کی بجائے میں نے اسے اپنی طاقت میں تبدیل کیا اور اس سے ہمت حاصل کی اور ٹھان لی کہ اب مجھے اپنی والدہ کے مشن کو آگے لے کر چلنا ہے۔

